Datos-nueve hechos sobre el músico estadounidense quincy jones

4 nov (Reuters) - Pocas personas en el mundo de la música pueden igualar los logros de Quincy Jones, fallecido el domingo a los 91 años. He aquí nueve hechos de la vida de Jones.

* La obra de Jones llegó a la Luna. El compositor contó que Buzz Aldrin, el segundo hombre que pisó la Luna en la misión lunar Apolo 11 en 1969, le dijo que puso la grabación de "Fly Me to the Moon" de Frank Sinatra, producida por Jones en 1964, antes de salir a la superficie lunar.

* Además de componer la música de más de 30 películas, Jones creó los temas para los programas de televisión "Sanford and Son", "The Fresh Prince of Bel-Air" e "Ironsides"

* Jones vivió en París en la década de 1950, donde estudió teoría musical y composición con Nadia Boulanger, que también fue profesora de Aaron Copland, Philip Glass y Virgil Thomson.

* Sinatra no solo bautizó a Jones con el apodo de "Q", sino que dejó instrucciones para que, tras su muerte, recibiera su anillo con el escudo de la familia Sinatra de Sicilia.

* Jones asistió a su propio funeral en 1974. Sufrió un aneurisma cerebral y escribió en su autobiografía que los médicos le daban solo un 1% de probabilidad de sobrevivir a la operación. Sus amigos, pesimistas, se adelantaron y organizaron un funeral para él, pero al cabo de un mes Jones se había recuperado tan bien que asistió al funeral, que contó con música de Marvin Gaye, Sarah Vaughan, Ray Charles y Cannonball Adderley.

* En 1986, Jones dijo haber sufrido un colapso mental en pleno proceso de divorcio de la actriz Peggy Lipton. Se fue a la isla privada de Marlon Brando en Tahití durante un mes para recuperarse.

* Jones se refería a Michael Jackson como "Smelly" (Oloroso) durante sus colaboraciones, pero no tenía nada que ver con el olor. Cuando trabajaba con Jones, Jackson evitaba decir palabrotas y utilizaba "apestoso" como alternativa.

* En 2013 Jones demandó a la sucesión de Jackson en busca de millones de dólares en derechos de autor por la música que se usó, después de la muerte del cantante, en un documental y un espectáculo del Cirque du Soleil. En 2017, un jurado concedió a Jones 9,42 millones de dólares.

* El rapero Tupac Shakur reprendió una vez a Jones en una entrevista en una revista por sus relaciones con mujeres blancas, incluidas sus tres esposas. Shakur salió más tarde con la hija de Jones, Kadida, y estaba comprometido con ella en el momento de su muerte en 1996.

(Recopilación de Bill Trott; edición en español de Javier López de Lérida)

