DATOS-Países y empresas toman medidas para limitar el acceso de los niños a las redes sociales

6 feb (Reuters) -

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años al bloquearles el acceso a plataformas como TikTok, YouTube, de Alphabet, e Instagram y Facebook, ambas de Meta.

La prohibición se produce en un escenario de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños.

A continuación se ofrece un resumen de las medidas que están tomando los países y las empresas para regular el acceso a las redes sociales.

AUSTRALIA

Una ley histórica obligó a las principales plataformas de redes sociales a bloquear el acceso a los menores de 16 años a partir del 10 de diciembre de 2025, una de las regulaciones más estrictas del mundo dirigida a las principales plataformas tecnológicas.

Las empresas que incumplan esta normativa podrían enfrentarse a sanciones de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34,4 millones de dólares estadounidenses).

REINO UNIDO

Reino Unido está considerando aprobar una prohibición de las redes sociales al estilo de Australia para proteger mejor a los niños en internet, según ha declarado el primer ministro, Keir Starmer. El Gobierno no ha especificado una edad mínima, pero está considerando si la edad de consentimiento digital actual es demasiado baja.

CHINA

El regulador del ciberespacio de China ha puesto en marcha un programa denominado "modo menor" que exige restricciones a nivel de dispositivo y normas específicas para cada aplicación con el fin de limitar el tiempo de uso de la pantalla en función de la edad.

DINAMARCA

Dinamarca anunció en noviembre que prohibiría las redes sociales a los menores de 15 años, aunque los padres podrían dar acceso a determinadas plataformas a los niños de hasta 13 años.

FRANCIA

La Asamblea Nacional de Francia aprobó en enero una ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 15 años, ante la creciente preocupación por el acoso online y los riesgos para la salud mental. El proyecto de ley debe pasar por el Senado antes de la votación final en la Cámara Baja.

ALEMANIA

Los menores de entre 13 y 16 años solo pueden utilizar las redes sociales si sus padres dan su consentimiento. Sin embargo, los defensores de la protección infantil afirman que los controles son insuficientes.

GRECIA

Grecia está "muy cerca" de anunciar la prohibición del uso de las redes sociales para los menores de 15 años, según informó una fuente gubernamental de alto rango a Reuters el 3 de febrero.

INDIA

El principal asesor económico de India pidió en enero que se impusieran restricciones de edad en las plataformas de redes sociales, calificándolas de "depredadoras" por la forma en que mantienen a los usuarios conectados, dos días después de que el estado turístico de Goa anunciara que estaba sopesando restricciones similares a las de Australia.

ITALIA

Los menores de 14 años necesitan el consentimiento de sus padres para registrarse en las redes sociales, mientras que a partir de esa edad no se requiere consentimiento.

MALASIA

Malasia anunció en noviembre que prohibirá las redes sociales a los usuarios menores de 16 años a partir de 2026.

NORUEGA

En octubre de 2024, el Gobierno noruego propuso aumentar de 13 a 15 años la edad mínima para que los niños puedan aceptar los términos y condiciones necesarios para utilizar las redes sociales, aunque los padres seguirían pudiendo dar su consentimiento en su nombre si son menores de edad.

El Gobierno también ha comenzado a trabajar en una legislación para establecer una edad mínima absoluta de 15 años para el uso de las redes sociales.

ESLOVENIA

que prohibiría a los menores de 15 años acceder a las redes sociales, según anunció el vice primer ministro Matej Arcon en una rueda de prensa el 6 de febrero.

ESPAÑA

España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de la edad, según anunció el presidente Pedro Sánchez a principios de febrero.

No quedó claro si la prohibición propuesta requerirá la aprobación de la Cámara Baja, muy fragmentada.

ESTADOS UNIDOS

La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet impide a las empresas recopilar datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. Varios estados han aprobado leyes que exigen el consentimiento de los padres para que los menores puedan acceder a las redes sociales, pero se han enfrentado a impugnaciones judiciales por motivos de libertad de expresión.

LEGISLACIÓN DE LA UE

En noviembre, el Parlamento Europeo acordó una resolución no vinculante jurídicamente en la que se pide una edad mínima de 16 años para acceder a las redes sociales.

Instó a armonizar en la UE la edad mínima de 13 años para acceder a las redes sociales y para los servicios de intercambio de vídeos y los "compañeros de IA".

SECTOR TECNOLÓGICO

Las plataformas de redes sociales, como TikTok, Facebook y Snapchat, afirman que es necesario tener al menos 13 años para registrarse.

Los defensores de la protección infantil afirman que los controles son insuficientes, y los datos oficiales de varios países europeos muestran que un gran número de menores de 13 años tienen cuentas en redes sociales.

(1 dólar = 1,4374 dólares australianos)

