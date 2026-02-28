DATOS-Principales bases militares estadounidenses en Oriente Medio

28 feb (Reuters) -

Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo enfrentamiento militar.

A continuación se enumeran las instalaciones militares estadounidenses más importantes en ‌Oriente Medio:

BARÉIN:

Sede de la Quinta Flota ‌de ⁠la Armada de Estados Unidos, cuya zona de responsabilidad incluye el golfo Pérsico, el mar Rojo, el mar Arábigo y partes del Océano Índico.

QATAR:

La base aérea de Al Udeid, de 24 hectáreas, situada en el desierto a las ​afueras de la ⁠capital, Doha, es ⁠el cuartel general avanzado del Mando Central de los Estados Unidos, que dirige las operaciones militares estadounidenses en un territorio que se extiende ​desde Egipto, al oeste, hasta Kazajistán, al este. La base estadounidense más grande de Oriente Medio alberga a unos 10.000 soldados.

KUWAIT:

Entre ‌las diversas instalaciones militares se encuentran el campamento Arifjan, cuartel general avanzado del ​Ejército Central de los Estados Unidos, y la base aérea ​Ali Al Salem, situada a unos 40 kilómetros de la frontera con Irak y conocida como "The Rock" (la roca) debido a su entorno aislado y accidentado. El campamento Buehring se estableció durante la guerra de Irak de 2003 y es un punto de tránsito para las unidades del Ejército de los Estados Unidos que se despliegan en Irak y Siria, según el sitio web del Ejército de los Estados Unidos.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS:

La base aérea de Al ​Dhafra, situada al sur de la capital de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abu Dabi, y compartida con la Fuerza Aérea de los EAU, es un centro neurálgico de la Fuerza Aérea de los ⁠Estados Unidos que ha prestado apoyo a misiones contra el Estado Islámico, así como a despliegues de reconocimiento en toda la región, según el Mando Central de la Fuerza ‌Aérea de los Estados Unidos.

El puerto de Jebel Ali, en Dubái, aunque no es una base militar oficial, es el puerto de escala más grande de la Armada de los Estados Unidos en Oriente Medio, que acoge regularmente a portaaviones y otros buques estadounidenses.

IRAK:

Estados Unidos mantiene una presencia en la base aérea de Ain Al Asad, en la provincia occidental de Anbar, donde presta apoyo a las fuerzas de seguridad iraquíes y contribuye a la misión de la OTAN, según la Casa Blanca. En 2020, la base fue objeto de ataques con misiles iraníes, en represalia ‌por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani por parte de Estados Unidos.

Situada en la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, la ⁠base aérea de Erbil sirve de centro neurálgico para las fuerzas estadounidenses y de la coalición que realizan ejercicios de entrenamiento ‌y simulacros de combate. La base apoya los esfuerzos militares estadounidenses proporcionando un lugar seguro para el entrenamiento, el intercambio ⁠de información y la coordinación logística en el norte de Irak, según un informe del Congreso.

ARABIA ⁠SAUDÍ:

Los soldados estadounidenses en Arabia Saudí, que según un documento de la Casa Blanca ascendían a 2.321 en 2024, operan en coordinación con el Gobierno saudí, proporcionando capacidades de defensa aérea y antimisiles y apoyando el funcionamiento de los aviones militares estadounidenses.

Algunos están estacionados a unos 60 kilómetros al sur de Riad, en la base aérea Prince Sultan, que da apoyo a los activos del Ejército de los Estados Unidos, incluidas ‌las baterías de misiles Patriot y los sistemas de defensa antiaérea ​de alta altitud (THAAD).

JORDANIA:

Situada en Azraq, a 100 kilómetros al noreste de la capital, Amán, la base aérea Muwaffaq al Salti alberga la 332ª Ala Expedicionaria Aérea de las Fuerzas Aéreas Centrales de Estados Unidos, que participa en misiones en todo el Levante, según un informe de 2024 de la Biblioteca del Congreso.

