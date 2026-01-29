DATOS-Principales candidatos a comicios presidenciales de Costa Rica, favorita promete línea dura

Por Alvaro Murillo y Alexander Villegas

SAN JOSÉ, 29 ene (Reuters) - Un total de 20 candidatos se disputan la presidencia de Costa Rica, pero una populista de derecha ha tomado una ventaja decisiva en las encuestas. Laura Fernández, del partido gobernante Partido Pueblo Soberano, espera obtener al menos el 40% de los votos para evitar una segunda vuelta en abril.

LAURA FERNÁNDEZ, 39 años, Partido Pueblo Soberano (PPSO) Fernández, protegida del actual presidente, se ha comprometido a defender políticas duras para combatir el aumento de la delincuencia impulsada por el tráfico de drogas en el país. También ha pedido cambios en las pensiones estatales y la reforma del poder judicial y la Constitución. Ha ido subiendo constantemente en las encuestas y la mayoría le otorgan más del 40% de apoyo, el umbral necesario para evitar una segunda vuelta. Fernández, politóloga de formación, dirigió el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica entre 2022 y 2025 y ocupó brevemente el cargo de jefa de gabinete del presidente.

ÁLVARO RAMOS, 42 años, Partido Liberación Nacional (PLN) A pesar de obtener menos del 10% en las encuestas, el economista Alvaro Ramos es considerado uno de los candidatos con más posibilidades de llegar a la segunda vuelta. En 2022 supervisó brevemente la extensa red de clínicas de salud pública del país, pero fue destituido del cargo debido a una disputa con el presidente sobre los salarios. Ramos ha prometido tomar medidas enérgicas contra la delincuencia. Sin embargo, su partido político, uno de los más consolidados de Costa Rica, ha tenido dificultades para recuperar su posición en las últimas elecciones

CLAUDIA DOBLES, 45 años, Partido Acción Ciudadana (PAC)

Claudia Dobles, arquitecta y antigua investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, es la esposa del expresidente Carlos Alvarado, que ocupó el cargo entre 2018 y 2022. Supervisó proyectos de planificación urbana y descarbonización durante la administración de su esposo, pero su partido sufrió una de sus peores derrotas electorales tras su presidencia y estuvo a punto de desaparecer de la escena política.

ARIEL ROBLES, 34 años, Frente Amplio (FA) Ariel Robles, profesor y legislador del partido de izquierda Frente Amplio, obtiene solo un 4% en las encuestas, aunque su partido registra altos niveles de apoyo en las elecciones legislativas. Aun así, su partido ha montado la oposición más fuerte contra el partido gobernante en el Congreso y está tratando de atraer el voto joven, que es la mayor parte de los votantes indecisos.

JOSÉ MIGUEL AGUILAR, 47 años, Avanza A pesar de obtener solo un 3% en las encuestas, Aguilar ha acaparado la atención de los medios de comunicación por su matrimonio con una prima del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Aguilar ha criticado duramente al presidente de Costa Rica en debates televisados, lo que supone un hecho notable dada la alineación ideológica del presidente con Bukele, un político de línea dura.

LOS DEMÁS CANDIDATOS Los otros 15 candidatos abarcan todo el espectro político y obtienen en las encuestas un porcentaje inferior al margen de error. La mayoría se ha sumado a los demás candidatos de la oposición para advertir del riesgo de un modelo autoritario emergente defendido por el favorito en las elecciones.

(Reportaje de Alvaro Murillo y Alexander Villegas; edición de Emily Green y Thomas Derpinghaus.)