Datos-principales candidaturas a los globos de oro 2023

Por Danielle Broadway y Lisa Richwine

Los ángeles, eeuu, 12 dic (reuters) - el lunes se anunciaron las candidaturas a los premios globos de oro de cine y televisión. los ganadores se darán a conocer el 10 de enero en una ceremonia televisada por nbc, de comcast corp.

La cadena abandon√≥ la retransmisi√≥n de los Globos el a√Īo pasado despu√©s de que una investigaci√≥n de Los Angeles Times puso de manifiesto los fallos √©ticos y financieros de la organizaci√≥n y revel√≥ que ninguno de los entonces 87 miembros era negro.

A continuación figura la lista de candidatos en las principales categorías

Películas

Mejor drama

* "Avatar: The Way of Water"

* "elvis"

* "The Fabelman"

* "tar"

* "Top Gun Maverick"

Mejor comedia o musical

* "babylon"

* "The Banshees of Inisherin"

* "Todo en todas partes al mismo tiempo"

* "Glass Onion: A Knives Out Mystery"

* "Triangle of Sadness"

Mejor actor, drama

* Austin Butler por "Elvis"

* Brendan Fraser por "The Whale"

* Hugh Jackman por "The Son"

* Bill Nighy por "Vivir"

* Jeremy Pope por "The Inspection"

Mejor actriz, drama

* Cate Blanchett por "Tar"

* Olivia Colman por "Empire Of Light"

* Viola Davis por "The Woman King"

* Ana de Armas por "Blonde"

* Michelle Williams por "The Fabelmans"

Mejor actor, comedia o musical

* Diego Calva por "Babylon"

* Daniel Craig por "Glass Onion por A Knives out Mystery"

* Adam Driver por "White Noise"

* Colin Farrell por "The Banshees of Inisherin"

* Ralph Fiennes por "The Menu"

Mejor actriz, comedia o musical

* Lesley Manville por "Mrs. Harris Goes to Paris"

* Margot Robbie por "Babylon"

* Anya Taylor-Joy por "The Menu"

* Emma Thompson por "Good Luck to You, Leo Grande"

* Michelle Yeoh por "Everything Everywhere All At Once"

Mejor director

* Daniel Kwan y Daniel Scheinert por "Everything Everywhere All At Once"

* Baz Luhrmann por "Elvis"

* Martin Mcdonagh por "The Banshees of Inisherin"

* Steven Spielberg por "The Fabelmans"

Mejor película de animación

* "inu-oh"

* "Marcel the Shell with Shoes On"

* "Puss in Boots por The Last Wish"

* "Turning Red"

Mejor película de habla no inglesa

* "Sin novedad en el frente"

* "Argentina, 1985"

* "close"

* "Decision to Leave"

* "rrr"

Televisión

Mejor serie dram√°tica de tv

* "Better Call Saul"

* "The Crown"

* "House of the Dragon"

* "ozark"

* "Severance"

Mejor serie cómica/musical de tv

* "Abbott Elementary"

* "The Bear"

* "hacks"

* "Only Murders in the Building"

* "Wednesday"

Mejor actor, drama de tv

* Jeff Bridges por "The Old Man"

* Kevin Costner por "Yellowstone"

* Diego Luna por "Andor"

* Bob Odenkirk por "Better Call Saul"

* Adam Scott por "Severance"

Mejor actriz, drama de tv

* Emma D'Arcy por "House of the Dragon"

* Laura Linney por "Ozark"

* Imelda Staunton por "The Crown"

* Hilary Swank por "Alaska Daily"

* Zendaya por "Euphoria"

Mejor actor, comedia/musical de tv

* Donald Glover por "Atlanta"

* Bill Hader por "Barry"

* Steve Martin por "Only Murders in the Building"

* Martin Short por "Only Murders in the Building"

* Jeremy Allen White por "The Bear"

Mejor actriz, comedia/musical de televisión

* Quinta Brunson por "Abbott Elementary"

* Kaley Cuoco por "The Flight Attendant"

* Selena Gomez por "Only Murders in the Building"

* Jenna Ortega por "Wednesday"

* Jean Smart, "Hacks"

Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película hecha para televisión

* "Black Bird"

* "Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

* "The Dropout"

* "Pam & Tommy"

* "The White Lotus" (Reporte de Danielle Broadway y Lisa Richwine Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

