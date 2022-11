Datos-programa de partidos por los octavos de final del mundial

29 nov (Reuters) - A continuación, el programa de partidos de los octavos de final del Mundial: SÁBADO 3 diciembre PAÍSES BAJOS (1 Grupo A) vs EEUU (2 Grupo B) 1 Grupo C vs 2 Grupo D DOMINGO 4 diciembre INGLATERRA (1 Grupo B) vs SENEGAL (2 Grupo A) 1 Grupo D vs 2 Grupo C LUNES 5 diciembre 1 Grupo E vs 2 Grupo F 1 Grupo G vs 2 Grupo H MARTES 6 diciembre 1 Grupo F vs 2 Grupo E 1 Grupo H vs 2 Grupo G (Recopilado por Javier Leira, editado por Daniela Desantis)

