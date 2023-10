18 oct (Reuters) -

Una explosión en un hospital de Gaza mató a cientos de palestinos justo antes de la visita a Israel del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en pleno conflicto entre el ejército israelí y el grupo militante Hamás.

¿quién bombardeó el hospital de gaza?

Israelíes y palestinos se han culpado mutuamente del bombardeo del hospital.

Biden, que ha apoyado firmemente a Israel desde el inicio del conflicto, dijo que, según la información que había visto, la explosión del hospital parecía deberse a un cohete de "grupo terrorista" que erró el rumbo, haciéndose eco de la versión de Israel.

Algunos países occidentales han pedido una investigación, sin señalar a nadie por el momento, mientras que los Estados árabes han culpado a Israel.

¿qué sabemos del hospital?

Fundado en 1882 y gestionado por la Iglesia Anglicana, el Hospital Árabe Al Ahli se describía en su sitio web como "un remanso de paz en medio de uno de los lugares más conflictivos del mundo". El hospital dijo que ofrecía 80 camas con servicios como un programa gratuito para detectar el cáncer de mama, un centro para ancianas y una clínica móvil que ofrecía servicios gratuitos a los pueblos de los alrededores.

El hospital está en el barrio de Zeitoun de la ciudad de Gaza, en la parte norte de la Franja de Gaza.

¿cuántas personas había en el hospital?

Si bien disponía de un número limitado de camas, el hospital y otros de Gaza han estado abarrotados de heridos por sobre su capacidad desde el inicio de los ataques aéreos israelíes, lanzados en respuesta a la incursión de Hamás contra Israel del 7 de octubre.

Además de tener que atender a más heridos, la población ha buscado refugio en los recintos hospitalarios de toda Gaza, porque han creído que estaban protegidos de los ataques.

El doctor Fadel Naim, jefe de cirugía ortopédica, dijo que unas 1.000 personas se encontraban en el hospital Al Ahli Arab el martes por la mañana y que más personas acudieron allí a última hora del día después de que el Ejército israelí advirtió a los residentes del barrio de Zeitoun de que evacuaran sus hogares.

El doctor Ibrahim Al-Naqa dijo que más de 3.000 personas se habían refugiado en el hospital en el momento del ataque.

¿qué ocurrió antes del ataque?

Israel había dicho antes a los palestinos del norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, que se desplazaran hacia el sur por su propia seguridad. El Ejército israelí dijo específicamente a los residentes de Zeitoun que se trasladaran al sur el martes en un mensaje publicado en la plataforma de redes sociales X.

El hospital especializado kuwaití de la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, dijo el 16 de octubre que había recibido dos advertencias israelíes de evacuación, pero su director afirmó que su personal no se marcharía.

¿qué detalles tenemos sobre el ataque?

El doctor Naqa dijo que había terminado una operación y estaba a punto de empezar otra cuando oyó una gran explosión. Naqa contó que la explosión ocurrió sobre las 18.30 hora local (1530 GMT).

¿qué daños hubo?

Las imágenes obtenidas por Reuters del interior del hospital mostraban unas dos docenas de vehículos destruidos en su recinto. Estaban rodeados de edificios dañados con las ventanas reventadas. Había manchas de sangre en las paredes y en el suelo.

¿qué han dicho los palestinos?

Las autoridades palestinas han culpado a Israel.

La Yihad Islámica, grupo militante palestino aliado de Hamás, negó que alguno de sus cohetes haya estado implicado en la explosión, afirmando que no tenía ninguna actividad en la ciudad de Gaza o sus alrededores en ese momento.

El líder de Hamás, Ismail Haniyeh, responsabilizó a Estados Unidos, afirmando que Washington había dado a Israel "cobertura para su agresión".

El ministro de Salud de la Autoridad Palestina, en Cisjordania, culpó a Israel de lo que calificó de "masacre".

¿qué ha dicho israel?

Israel ha negado ser el culpable y ha afirmado que la explosión fue causada por el lanzamiento fallido de un cohete de la Yihad Islámica.

Un portavoz del ejército israelí dijo que un análisis de los sistemas operativos de las Fuerzas de Defensa de Israel indicó que una andanada de cohetes fue disparada por militantes en Gaza, la que pasó muy cerca del hospital en el momento en que fue alcanzado.

"La información de múltiples fuentes que tenemos en nuestras manos indica que la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital de Gaza".

Un portavoz militar dijo que no había daños estructurales en los edificios alrededor del hospital ni cráteres consistentes con un ataque aéreo. El portavoz dijo que Hamás había inflado el número de víctimas y afirmó que el grupo no podía saber tan rápidamente como afirmaba qué había causado la explosión.

El Ejército dijo que unos 450 cohetes disparados desde Gaza se habían quedado cortos y caído en la Franja de Gaza en los últimos 11 días.

¿qué ha dicho estados unidos? el presidente de estados unidos, joe biden, apuntó con el dedo acusador a los militantes palestinos. junto al primer ministro israelí benjamin netanyahu, biden dijo: "me entristeció e indignó profundamente la explosión del hospital de gaza ayer (martes) y, por lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, no de ustedes".

¿qué ha dicho la iglesia anglicana?

Justin Welby, arzobispo de Canterbury y cabeza de la Iglesia Anglicana, dijo: "Se trata de una pérdida atroz y devastadora de vidas inocentes. El hospital Ahli está dirigido por la Iglesia Anglicana. Estoy de luto con nuestros hermanos y hermanas".

"Renuevo mi llamamiento para que se proteja a los civiles en esta guerra devastadora. Que Dios nuestro Señor tenga piedad".

¿cuál ha sido la reacción en la región?

El ataque ha enardecido a los Gobiernos y grupos árabes de la región. Manifestantes salieron a la calle en varios países árabes denunciando lo que consideraban un ataque israelí contra el hospital.

El rey Abdulah de Jordania culpó a Israel de la explosión y su país canceló una cumbre que iba a celebrar en Ammán el miércoles para hablar de Gaza con el presidente estadounidense y los líderes egipcio y palestino. Egipto también culpó a Israel.

En Líbano, Hezbolá, que libró una guerra con Israel en 2006, denunció lo que calificó de ataque mortal de Israel y convocó protestas para el miércoles. El Gobierno de Beirut declaró un día de luto nacional.

(Reporte de los corresponsales de Reuters; Edición de Edmund Blair, Angus MacSwan y Daniel Wallis)