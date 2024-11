Datos-¿quiénes estarían en la carrera por los puestos más altos en el segundo gobierno de trump?

Por Gram Slattery

6 nov (Reuters) - El republicano Donald Trump, que el miércoles estaba a punto de imponerse a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris en su campaña para recuperar la Casa Blanca, podría iniciar en las próximas semanas el proceso de elección de gabinete y selección de otros altos cargos de su Gobierno. Estos son los principales aspirantes a algunos de los puestos clave de defensa, inteligencia, diplomacia, comercio, inmigración y política económica. Algunos aspiran a varios puestos.

JAMIE DIMON, posible secretario del Tesoro Dimon, consejero delegado de JP Morgan Chase & Co, está considerado un firme candidato a secretario del Tesoro, aunque no está nada claro que vaya a aceptar el puesto. Dimon se opone a lo que describe como regulaciones innecesariamente onerosas impuestas por la Reserva Federal, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) y otras agencias. Si se incorporara al Gobierno, probablemente impulsaría una amplia reducción de esas normas. The New York Times informó en octubre de que Dimon prefería en privado a Harris para la presidencia y que consideraba que las acciones del entonces presidente Trump en torno al ataque del 6 de enero estaban cerca de descalificarle para un cargo público.

SCOTT BESSENT, posible secretario del Tesoro Bessent, un asesor económico clave de Trump, es visto como uno de los principales candidatos a secretario del Tesoro. Bessent, un antiguo inversor de fondos que enseñó en la Universidad de Yale durante varios años, tiene una relación cercana con el presidente electo.

Aunque Bessent ha sido durante mucho tiempo partidario de las políticas de liberalización que eran populares en el Partido Republicano antes de Trump, también ha elogiado el uso que hace Trump de los aranceles como herramienta de negociación. Ha elogiado la filosofía económica del presidente electo, que se basa en un escepticismo tanto de las regulaciones como del comercio internacional.

JOHN PAULSON, posible secretario del Tesoro

Paulson, multimillonario gestor de fondos de cobertura y gran donante de Trump, es otro de los principales aspirantes a secretario del Tesoro. El veterano financiero ha dicho a sus socios que estaría interesado en el puesto.

Paulson, partidario desde hace tiempo de los recortes fiscales y la desregulación, tiene un perfil muy similar al de otros posibles miembros del equipo económico de Trump. Ha apoyado públicamente los aranceles específicos como herramienta para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos y combatir las prácticas comerciales desleales en el extranjero.

En abril, Paulson organizó un acto de recaudación de fondos en el que consiguió más de 50 millones de dólares para el expresidente.

LARRY KUDLOW, posible secretario del Tesoro

La personalidad de Fox News Larry Kudlow, quien se desempeñó como director del Consejo Económico Nacional durante gran parte del primer mandato de Trump, tiene una posibilidad remota de convertirse en su secretario del Tesoro y probablemente tendría la oportunidad de tomar un puesto separado centrado en la economía si está interesado. Aunque en privado se muestra escéptico respecto a la imposición de aranceles, públicamente hay poca diferencia entre las políticas que defiende Kudlow y las del presidente electo.

ROBERT LIGHTHIZER, posible secretario del Tesoro

Lighthizer, un leal que fue representante comercial de Estados Unidos de Trump durante prácticamente todo el mandato del entonces presidente, casi con toda seguridad será invitado a volver. Aunque es probable que Bessent y Paulson tengan más posibilidades de convertirse en secretarios del Tesoro, Lighthizer tiene una posibilidad remota y podría retomar su antiguo papel si está interesado.

Al igual que Trump, Lighthizer es un escéptico del comercio y un firme partidario de los aranceles. Fue una de las principales figuras en la guerra comercial de Trump con China y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, con México y Canadá durante el primer mandato de Trump. El financiero de larga trayectoria ha dicho a sus asociados que estaría interesado en el puesto.

RICHARD GRENELL, posible asesor de Seguridad Nacional Grenell es uno de los asesores de política exterior más cercanos a Trump. Durante el primer mandato de cuatro años del presidente electo fue director en funciones de Inteligencia Nacional y embajador de Estados Unidos en Alemania. Cuando Trump se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski en septiembre, Grenell asistió a la reunión privada. Los tratos privados de Grenell con dirigentes extranjeros y su personalidad, a menudo mordaz, le han convertido en el centro de múltiples polémicas, hecho que podría dificultar otro proceso de confirmación en el Senado. Sin embargo, se le considera uno de los principales aspirantes al puesto de asesor de Seguridad Nacional, que no requiere la confirmación del Senado, y no se descarta la posibilidad de que el Senado confirme su nombramiento.

Entre las políticas que ha defendido se encuentra la creación de una zona autónoma en el este de Ucrania para poner fin a la guerra, una postura que Kiev considera inaceptable.

ROBERT O'BRIEN, posible secretario de Estado O'Brien, cuarto y último asesor de Seguridad Nacional de Trump durante su primer mandato, mantiene una estrecha relación con Trump y ambos hablan a menudo sobre asuntos de seguridad nacional. Es probable que sea candidato a secretario de Estado o a otros altos cargos de política exterior y seguridad nacional. Ha mantenido estrechos contactos con líderes extranjeros desde que Trump dejó el cargo, habiéndose reunido con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Israel en mayo.

Sus opiniones son algo más belicistas que las de algunos de los asesores de Trump. Por ejemplo, se ha mostrado más partidario de la ayuda militar a Ucrania que muchos de sus contemporáneos republicanos y es partidario de prohibir TikTok en Estados Unidos.

BILL HAGERTY, posible secretario de Estado

Un senador estadounidense de Tennessee que trabajó en el esfuerzo de transición de Trump en 2016, Hagerty es considerado uno de los principales contendientes para secretario de Estado. Ha mantenido sólidas relaciones con prácticamente todas las facciones del Partido Republicano y probablemente podría ser confirmado con facilidad en el Senado. Fue embajador de Estados Unidos en Japón en el primer Gobierno de Trump, en un momento en que el presidente promocionaba su cálida relación con el entonces primer ministro Shinzo Abe. Las políticas de Hagerty coinciden en líneas generales con las de Trump. A principios de año, votó en contra de un importante paquete de ayuda militar para Ucrania.

MARCO RUBIO, posible secretario de Estado

Rubio, senador estadounidense por Florida y candidato presidencial republicano en 2016, también es uno de los principales aspirantes a secretario de Estado, cuyas políticas se acercan mucho a las de Trump. Al igual que Hagerty, fue uno de los aspirantes a ser el compañero de fórmula de Trump en 2024.

Rubio lleva mucho tiempo implicado en asuntos exteriores en el Senado, sobre todo en lo que respecta a América Latina, y tiene sólidas relaciones en todo el partido.

MIKE WALTZ, posible secretario de Defensa

Ex boina verde del ejército y actual congresista por Florida, Waltz se ha convertido en uno de los principales críticos de China en la Cámara de Representantes. Entre los diversos proyectos de ley relacionados con China que ha copatrocinado figuran medidas destinadas a reducir la dependencia estadounidense de minerales críticos extraídos en China.

Waltz mantiene buenas relaciones con Trump y se le considera un serio aspirante a secretario de Defensa.

MIKE POMPEO, posible secretario de Defensa

Pompeo, quien fue director de la CIA y secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, es considerado uno de los principales aspirantes a secretario de Defensa, pero podría aterrizar en varios puestos relacionados con la seguridad nacional, la inteligencia o la diplomacia.

Aunque coqueteó con la posibilidad de presentarse a las primarias republicanas contra Trump, Pompeo nunca llegó a hacerlo y ahora ha retomado las relaciones amistosas con el presidente electo tras un periodo de incomodidad. Es posiblemente el defensor más acérrimo de Ucrania entre los aliados cercanos de Trump, una posición que le enfrenta a la mayoría de las figuras de alto rango en el bando de su posible jefe.

TOM COTTON, posible secretario de Defensa

Oficial del Ejército educado en Harvard College y en la Facultad de Derecho de Harvard, convertido en senador estadounidense por Arkansas, Cotton es muy querido entre los donantes de Trump y es un serio aspirante a secretario de Defensa. Al igual que Hagerty, se perfiló como uno de los principales candidatos a ser el compañero de fórmula de Trump en las últimas semanas del proceso de selección para la vicepresidencia en junio y julio.

Cotton representa el ala más dura del Partido Republicano y ha apoyado sistemáticamente la ayuda militar a Ucrania.

KEITH KELLOGG, posible candidato a los puestos de seguridad nacional

Un teniente general retirado que sirvió como jefe de personal del Consejo de Seguridad Nacional bajo Trump, Kellogg tiene el oído de Trump y es un contendiente para varios puestos relacionados con la seguridad nacional, aunque no está claro exactamente dónde aterrizaría. Durante la campaña, presentó a Trump un plan para poner fin a la guerra en Ucrania, que implicaba obligar a ambas partes a sentarse a la mesa de negociaciones y descartar el ingreso de Ucrania en la OTAN en un futuro próximo, entre otras medidas.

TOM HOMAN, posible secretario de Seguridad Nacional Homan, quien fue director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante un año y medio durante el primer mandato de Trump, es un aspirante a secretario de Seguridad Nacional. Trump hizo de la lucha contra la inmigración ilegal el elemento central de su campaña, prometiendo deportaciones masivas.

Trump elogió con frecuencia a Homan durante la campaña y Homan recorrió a menudo las calles para reunir a sus partidarios. Durante el primer mandato de Trump, Homan fue uno de los principales defensores de la controvertida política de separación de menores del Gobierno, durante la cual los hijos de inmigrantes que habían entrado irregularmente en el país eran detenidos separados de sus padres.

CHAD WOLF, posible secretario de Seguridad Nacional

Wolf, quien se desempeñó como secretario interino de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente 14 meses durante su primera presidencia, podría tener una oportunidad de regresar al Departamento de Seguridad Nacional.

Wolf llevó a cabo lealmente las políticas de inmigración de línea dura de Trump y desplegó agentes federales en Portland, Oregón, para controlar las protestas durante los disturbios que siguieron al asesinato de George Floyd, un hombre negro, por un oficial de policía blanco. Puede que tenga algunos puntos en contra. Dimitió el 11 de enero de 2021, pocos días después del ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Trump ha expresado recelos a la hora de reincorporar a quienes dimitieron en los últimos días de su mandato. Wolf, sin embargo, citó la controversia legal en torno a su nombramiento como secretario del Departamento de Seguridad Nacional —y no el ataque al Capitolio— cuando renunció. Múltiples jueces dictaminaron que su nombramiento por Trump, que efectivamente eludió al Senado, era ilegal.

MARK GREEN, posible secretario de Seguridad Nacional Excirujano de vuelo del Ejército y actual presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Green es considerado por algunos aliados de Trump en Washington como un aspirante al máximo cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Sus partidarios lo describen como un leal a Trump y un partidario de la línea dura en materia de inmigración que también tiene una importante experiencia legislativa.

Green fue nominado por Trump durante su primer mandato para ocupar el cargo de secretario del Ejército, pero retiró su nombre cuando sus declaraciones pasadas, ampliamente consideradas transfóbicas e islamófobas, suscitaron un mayor escrutinio.

JOHN RATCLIFFE, posible Fiscal General Un excongresista y fiscal que se desempeñó como director de Inteligencia Nacional durante el último año de Trump en el cargo, Ratcliffe es visto como un potencial Fiscal General, aunque también podría tomar un puesto separado de seguridad nacional o inteligencia. Los aliados del presidente electo ven a Ratcliffe como un leal incondicional de Trump que probablemente podría ganar la confirmación del Senado. Sin embargo, durante su etapa como director de Inteligencia Nacional, Ratcliffe a menudo contradijo las evaluaciones de los funcionarios de carrera, lo que provocó críticas de los demócratas que dijeron que politizó el papel.

MIKE LEE, posible Fiscal General Lee, senador por Utah, es considerado otro de los principales candidatos a Fiscal General. Aunque el exfiscal se negó a votar por Trump durante las elecciones de 2016, más tarde se convirtió en un aliado inquebrantable y se ha convertido en una especie de héroe intelectual entre algunas facciones del círculo de Trump. Lee fue una figura clave en los intentos de Trump y sus aliados de anular su derrota en las elecciones de 2020 frente al demócrata Joe Biden y ha difundido infundadas teorías conspirativas sobre el ataque del 6 de enero en el Capitolio.

SUSIE WILES, posible jefa de gabinete

Wiles, una de las dos jefas de campaña de Trump, se considera la favorita para ser la jefa de gabinete de Trump en la Casa Blanca.

Aunque sus opiniones políticas son poco claras, se le atribuye el mérito de haber dirigido una campaña exitosa y eficiente. Sus partidarios esperan que inculque un sentido del orden y la disciplina que a menudo faltó durante el primer mandato de Trump, cuando tuvo varios jefes de gabinete.

BROOKE ROLLINS, posible jefa de gabinete Rollins, exdirectora en funciones del Consejo de Política Interna de Trump, también es aspirante a jefa de gabinete.

Trump mantiene una estrecha relación personal con Rollins y a menudo la elogia en privado.

En general, se la consideraba una de las asesoras más moderadas de Trump durante su mandato. Entre otras políticas que apoyó durante el primer mandato de Trump se encuentran las reformas de la justicia penal que redujeron las penas de prisión para algunos delitos relativamente menores.

KASH PATEL, posible candidato a puestos de seguridad nacional Exmiembro del personal republicano de la Cámara de Representantes que ocupó varios puestos de alto rango en las comunidades de defensa e inteligencia durante el primer mandato de Trump, Patel ha aparecido con frecuencia en la campaña para recabar apoyos para el candidato.

A algunos aliados de Trump les gustaría ver a Patel, considerado el leal a Trump por excelencia, nombrado director de la CIA. Sin embargo, cualquier puesto que requiera la confirmación del Senado puede ser un reto. Patel se ha inclinado por la controversia a lo largo de su carrera. En una entrevista con Steve Bannon, aliado de Trump, prometió "perseguir" a los políticos y periodistas considerados enemigos del presidente electo. Durante el primer mandato de Trump, Patel suscitó la animadversión de algunos responsables de seguridad nacional más experimentados, que lo consideraban volátil y demasiado ansioso por complacer al entonces presidente. (Información de Gram Slattery; edición de Ross Colvin y Jonathan Oatis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters