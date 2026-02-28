DATOS-Reacciones a los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán

28 feb (Reuters) -

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo enfrentamiento militar.

Teherán respondió lanzando misiles contra Israel y ‌calificó los ataques contra su país ‌de ⁠injustificados e ilegales.

Las siguientes son algunas de las reacciones a los ataques:

ALEMANIA, FRANCIA Y GRAN BRETAÑA

En un comunicado, los tres países condenaron los ataques iraníes y dijeron que Irán debe abstenerse ​de llevar ⁠a cabo ataques ⁠militares indiscriminados.

"Reiteramos nuestro compromiso con la estabilidad regional y la protección de la vida civil", dijeron el presidente ​francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro británico Keir Starmer en una declaración ‌conjunta, añadiendo que deseaban la reanudación de las negociaciones.

EMMANUEL MACRON, PRESIDENTE DE ​FRANCIA

Macron pidió una reunión urgente del Consejo ​de Seguridad de las Naciones Unidas, y dijo que el estallido de una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán tiene "graves consecuencias" para la paz y la seguridad internacionales.

"La actual escalada es peligrosa para todos. Debe detenerse. El régimen iraní debe comprender que ahora no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y de misiles ​balísticos, así como a sus acciones para desestabilizar la región", dijo Macron en X.

VOLKER TURK, ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

"Deploro los ataques militares ⁠perpetrados esta mañana de Israel y Estados Unidos de América en Irán, así como los posteriores ataques de represalia de Irán. Como siempre, en cualquier ‌conflicto armado, son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto". "Las bombas y los misiles no son la forma de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano". "Para evitar estas terribles consecuencias para la población civil, hago un llamamiento a la moderación e imploro a todas las partes que entren en razón, que reduzcan la tensión y que vuelvan a la 'mesa de negociaciones', donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución".

MARK CARNEY, PRIMER MINISTRO DE CANADÁ

El primer ministro ‌canadiense, Mark Carney, dijo que Canadá apoya la "actuación de Estados Unidos para impedir que Irán obtenga armas nucleares y que ⁠su régimen siga amenazando la paz y la seguridad internacionales".

OMÁN

El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, dijo ‌que las negociaciones activas y serias mediadas por su país entre Irán y Estados Unidos ⁠se habían visto "una vez más socavadas".

"Esto no beneficia ni a los intereses de ⁠Estados Unidos ni a la causa de la paz mundial... Insto a Estados Unidos a que no se vea envuelto aún más en esto. Esta no es su guerra", dijo en X.

NAWAF SALAM, PRIMER MINISTRO LIBANÉS

"Reitero que no aceptaremos que nadie arrastre al país a aventuras que amenacen su seguridad y unidad".

DMITRI MEDVEDEV, VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ‌DE RUSIA

"El pacificador ha vuelto a mostrar su rostro", ​dijo Medvédev, expresidente ruso. "Todas las negociaciones con Irán son una operación de tapadera. Nadie lo dudaba. Nadie quería realmente negociar nada".

"La cuestión es quién tiene más paciencia para esperar el final inglorioso de su enemigo. Estados Unidos solo tiene 249 años. El Imperio Persa se fundó hace más de 2.500 ‌años. Veamos qué pasa dentro de 100 años...". (Compilado por Sam Holmes; edición en español de Javier López de Lérida)