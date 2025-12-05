DATOS-Reacciones al sorteo del Mundial 2026

5 dic (Reuters) - A continuación, reacciones tras el sorteo de los grupos para el Mundial 2026, que se celebró el viernes en Washington DC:

LIONEL SCALONI, DT DE ARGENTINA:

"Vamos a dar el máximo e intentar hacer lo que hicimos en el último Mundial, que es dar todo lo que podemos, no dar una pelota por perdida. Eso es lo que vino haciendo esta selección, y después, que la pelota entre y no vaya para afuera".

"Como en 2022, decimos que no hay rival fácil, hay que jugar los partidos".

JAVIER AGUIRRE, DT DE MÉXICO:

"Me quedo con dos cosas: primero que repetiremos inauguración del 2010, qué casualidad, y la segunda es la incertidumbre del rival europeo, son rivales muy diversos y no sabemos qué puede pasar. Pondré a trabajar a los analistas en los cuatro rivales (europeos). No hay rival pequeño, hay que ir partido a partido".

CARLO ANCELOTTI, DT DE BRASIL:

"Marruecos es nuestro principal rival. Tienen experiencia y lo hicieron muy bien en el último Mundial. Son un equipo sólido, con la misma estructura y experiencia que en 2022, un equipo al que hay que respetar".

"Podría haber sido un sorteo más fácil, pero ha sido un poco más difícil".

GUSTAVO ALFARO, DT DE PARAGUAY:

"Es un grupo parejo, me da la sensación de que más allá de los bombos, hay un nivel de paridad y competitividad bastante buenos. Sí (están) las cuestiones físicas y nosotros a eso le pusimos mucho énfasis con los jugadores".

"Somos un equipo que es como una piedra en un zapato, no podemos decir que le podemos ganar a cualquiera pero sabemos sí que le va a ser difícil a todos los equipos enfrentarnos".

NÉSTOR LORENZO, DT DE COLOMBIA:

"Portugal es un equipo parecido a nosotros en cuanto al juego y siempre es bueno medirse. Los otros dos son partidos que habrá que trabajarlos y que no nos vamos a confiar".

SEBASTIÁN BECCACECE, DT DE ECUADOR:

"Creo que es un grupo que nos va a exigir y que no tengo duda que vamos a estar preparados para esa exigencia. Me gustan los desafíos y creo que es una linda oportunidad para hacer historia".

THOMAS CRISTIANSEN, DT DE PANAMÁ:

"Creo que tenemos un equipo muy bueno, si estamos en el Mundial es por méritos propios y seguro que le vamos a dar guerra a Inglaterra, a Croacia y a Ghana".

"Personalmente me hubiese gustado un equipo de otra confederación, en vez de dos equipos europeos, pero bueno, es lo que toca y ahora a disfrutar esos tres partidos que tenemos".

LUIS DE LA FUENTE, DT DE ESPAÑA:

"Son partidos muy complejos, muy difíciles, cada uno con su peculiaridad".

"Es un campeonato del mundo con 48 selecciones y cuando veía los grupos decía que los otros seleccionadores, como he comprobado cuando he hablado con ellos, tenían que estar pensando la dificultad que entraña cada uno de ellos. Pienso igual que ellos, que son partidos muy difíciles".

"Tenemos una gran responsabilidad, queremos hacer algo importante en esta Copa del Mundo y eso pasa por hacer una buena fase de grupos y seguir adelante, que luego los partidos son cada vez más complejos y difíciles".

DIDIER DESCHAMPS, DT DE FRANCIA:

"Es un grupo fuerte y competitivo. Aún no sabemos quién será nuestro rival final, pero con Senegal y Noruega, el Grupo I es claramente uno de los más difíciles, si no el más difícil".

"Es el Mundial, así que sabemos lo que nos espera. Hoy tenemos algunas respuestas: ahora conocemos a dos de nuestros tres rivales, las fechas de los partidos y, aunque todavía no todas las sedes, sí sabemos la región en la que jugaremos".

STEVE CLARKE, DT DE ESCOCIA:

"Una de las cosas más importantes para mí era que no hubiera equipos europeos, así que jugamos contra tres equipos de primer nivel de tres continentes diferentes, y eso es lo que caracteriza a la Copa del Mundo, así que creo que es un buen sorteo".

THOMAS TUCHEL, DT DE INGLATERRA:

"Es un grupo difícil y un primer partido complicado contra Croacia, que era la cabeza de serie del bombo dos, y Ghana, del bombo cuatro, es un habitual en los mundiales".

"Panamá es un poco desconocida, no sabemos mucho sobre ella ahora, pero en junio lo sabremos todo. Como he dicho, es un grupo difícil y empezaremos el torneo tarde. Mañana sabremos dónde jugamos realmente y podremos elaborar un plan".

STALE SOLBAKKEN, DT DE NORUEGA:

"La primera impresión es que es un grupo difícil. Todavía no sabemos cuál será el último equipo, quizá sea Bolivia, así que es un grupo difícil".

PAPE THIAW, DT DE SENEGAL:

"Siempre es un placer jugar contra Francia. Veinticuatro años después, volvemos a enfrentarnos a ellos. En 2002 nos fue bien. No será un partido fácil. Estaremos bien preparados.

Estamos en un grupo difícil. ¿Francia? El seleccionador se basa mucho en el colectivo. Es un equipo que lo tiene todo: talento individual y una gran cohesión".

JESSE MARSH, DT DE CANADÁ:

"Creo que es un grupo que podemos ganar y lo habría dicho independientemente de quién estuviera en él, porque creo en nuestro equipo, creo en la confianza de nuestro equipo y jugar en casa será una gran ventaja".

"No vamos a confiarnos, vamos a ser muy realistas, vamos a mantenernos concentrados, vamos a afrontarlo con actuaciones mecánicas día tras día, como hemos hecho todo el tiempo que hemos estado juntos".

MAURICIO POCHETTINO, DT DE EEUU:

"Tenemos que prepararnos como si el 12 de junio sea el último partido, la última oportunidad, como si fuera la final del Mundial. Esa debe ser nuestra mentalidad".

"Si empezamos a decir 'quizá no sea tan difícil pasar' y 'deberíamos ganar' antes incluso de jugar el partido, esa es una mentalidad equivocada".

"Tenemos que tener una fe inquebrantable, seguir mejorando, pensar en grande, por supuesto, e ir a ganar el Mundial, pero antes tenemos que jugar y estar motivados".

WALID REGRAGUI, DT DE MARRUECOS:

"Jugar contra Brasil es un sueño para todos. Es un honor para nosotros; Brasil es el país del fútbol y, para los marroquíes, es un ejemplo. Tenemos un gran respeto por la Seleção, pero seamos sinceros, será un gran partido".

"En esta primera fase, lo importante es clasificarse, que es lo que esperamos hacer. Lo hicimos bien en 2022 y ahora queremos estar al mismo nivel en nuestro grupo y pasar a la siguiente fase".

"Brasil tiene buenos jugadores y uno de los mejores entrenadores de la historia, y creo que Carlo Ancelotti aportará serenidad y tranquilidad al equipo. Pero en un partido puede pasar cualquier cosa". (Reporte de Reuters, recopilado por Daniela Desantis y Javier Leira)