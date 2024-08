Datos sísmicos muestran una enorme reserva subterránea de agua líquida en marte

Por Will Dunham

WASHINGTON, 12 ago (Reuters) - Una inmensa reserva de agua líquida podría encontrarse en las profundidades bajo la superficie de Marte, en el interior de rocas ígneas fracturadas, con capacidad suficiente para llenar un océano que cubriría toda la superficie del planeta.

Esa es la conclusión de los científicos basada en datos sísmicos obtenidos por el módulo de aterrizaje robótico InSight de la NASA, durante una misión que ayudó a descifrar el interior de Marte.

El agua, situada a unos 11,5 a 20 km por debajo de la superficie marciana, ofrece potencialmente condiciones favorables para sustentar la vida microbiana, ya sea en el pasado o en la actualidad, señalaron los investigadores.

"A estas profundidades, la corteza está lo suficientemente caliente como para que exista agua en estado líquido. A menor profundidad, el agua estaría congelada", explicó el científico planetario Vashan Wright, del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, autor principal del estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"En la Tierra, encontramos vida microbiana en las profundidades del subsuelo, donde las rocas están saturadas de agua y hay una fuente de energía", añadió el científico planetario y coautor del estudio Michael Manga, de la Universidad de California en Berkeley.

El módulo InSight aterrizó en 2018 para estudiar el interior profundo de Marte, recopilando datos sobre las distintas capas del planeta, desde su núcleo de metal líquido hasta su manto y su corteza. La misión finalizó en 2022.

"InSight fue capaz de medir la velocidad de las ondas sísmicas y cómo cambian con la profundidad. La velocidad de las ondas sísmicas depende del material del que esté hecha la roca, de dónde tenga grietas y de qué rellene las grietas", explicó Wright.

"Combinamos la velocidad medida de las ondas sísmicas, las mediciones de la gravedad y los modelos físicos de las rocas. Los modelos físicos de las rocas son los mismos que utilizamos para medir las propiedades de los acuíferos en la Tierra o cartografiar los recursos de petróleo y gas en el subsuelo".

Los datos indicaron la presencia de este depósito de agua líquida dentro de rocas ígneas fracturadas -formadas en el enfriamiento y solidificación del magma o la lava- en la corteza marciana, la capa más externa del planeta".

"Una corteza media cuyas rocas están agrietadas y llenas de agua líquida explica mejor tanto los datos sísmicos como los gravitatorios", afirma Wright.

"El agua existe dentro de fracturas. Si la ubicación de InSight es representativa y se extrae toda el agua de las fracturas de la corteza media, estimamos que el agua llenaría globalmente un océano de 1-2 km de profundidad en Marte".

La superficie marciana es hoy fría y desolada, pero antaño fue cálida y húmeda. Eso cambió hace más de 3.000 millones de años. El estudio sugiere que gran parte del agua que había en la superficie marciana no escapó al espacio, sino que se filtró hacia la corteza.

"El Marte primitivo tenía agua líquida en su superficie en ríos, lagos y posiblemente océanos. La corteza de Marte también podría haber estado llena de agua al inicio de su historia", dijo Manga. "En la Tierra, el agua subterránea se infiltraba desde la superficie, y esperamos que esto sea similar a la historia del agua en Marte. Esto debió ocurrir durante una época en la que la corteza superior estaba más caliente que hoy".

El agua sería un recurso vital si la humanidad llegara a colocar astronautas en la superficie marciana o a establecer algún tipo de asentamiento a largo plazo.

Marte alberga agua en forma de hielo en sus regiones polares y en su subsuelo. Pero la profundidad del aparente agua líquida subterránea dificultaría su acceso.

"Perforar hasta esas profundidades es todo un reto. Buscar lugares donde la actividad geológica expulse esta agua, posiblemente la tectónicamente activa Cerberus Fossae (una región en el hemisferio norte de Marte), es una alternativa a la búsqueda de líquidos profundos", dijo Manga, aunque señaló que habría que tener en cuenta las preocupaciones sobre la protección del medio ambiente marciano.

(Reportaje de Will Dunham; Editado en español por Héctor Espinoza)

