Dave Powell subastará su "cosecha del siglo" a través de NFT

El reconocido productor de vinos Dave Powell será el primer viticultor en vender una cosecha completa de NFT, cuando ponga sus vinos de cosecha 2021 de un solo viñedo bajo el martillo de OpenSea, con su nueva marca Neldner Road.

Powell, fundador de Torbreck y hace poco, de Powell & Son, manifestó que le parecía lo más lógico de vender la cosecha de esta manera.

"Siempre me ha gustado probar cosas nuevas y cuando me enteré que existían las NFT, me pareció una combinación perfecta", aseguró. "Se parece a la forma de vender los vinos en Burdeos a través de su sistema de compra de vinos antes de estar acabados, conocido como "primeur". Al igual que los productos NFT más "tradicionales", nuestro vino es exclusivo, solo tenemos 100 toneles; es único, cada cosecha es diferente y es el objeto de colección original: la colección de vinos personales más antigua data de hace casi 4000 años".

Powell ha emulado las subastas de vinos de ultra lujo como Napa Wine y ha incluido dentro de las NFT experiencias únicas, como por ejemplo:

Algunos de los toneles vienen con un holograma del tonel y hay experiencias exclusivas de viaje y alojamiento con Dave para compradores que adquieran varios NFT o toda la cosecha.

Powell volvió a bautizar a sus vinos de renombre internacional con la marca Neldner Road este año, en reconocimiento al "terruño" que es el corazón de la labor de toda su vida.

“Estos viñedos están entre los más antiguos del mundo, más antiguos que los famosos viñedos de Burdeos”, señaló. “Durante los últimos 100 años, han desarrollado una personalidad rica y compleja, que se refleja en cada vino. Tardé 40 años encontrar estos viñedos, trabajar con los propietarios para rejuvenecerlos y crear estos vinos que son los mejores de mi carrera".

La cosecha 2021 de Barossa ha sido catalogada como la mejor que se recuerde. "Tuve que esperar más de cuatro décadas para estar en el lugar correcto, en el momento correcto", bromea Powell. "Para mí, es un privilegio haber obtenido las mejores uvas de algunos de los viñedos más excepcionales de Barossa. Las condiciones climáticas que condujeron a esta cosecha nunca volverán a repetirse; creo que estos vinos pueden ser los mejores que he elaborado”.

