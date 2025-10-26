Dave Roberts no cree que Shohei Ohtani escuchara las burlas de los fanáticos en Toronto

TORONTO (AP) — El mánager de los Dodgers de Los Ángeles Dave Roberts no cree que Shohei Ohtani haya escuchado las burlas por parte de los fanáticos en Toronto durante el primer juego de la Serie Mundial el viernes por la noche.

Tampoco cree que al astro japonés, brillante en la loma y con el bate, le molesten mucho los abucheos.

Molestos porque Ohtani rechazó a los Azulejos para firmar un contrato de US$700 millones con los Dodgers en diciembre de 2023, los fanáticos en Toronto corearon "¡No te necesitamos!" en la novena entrada, cuando el pelotero llegó al plato, en desventaja por siete carreras.

Los fanáticos también abuchearon a Ohtani durante las presentaciones previas al juego. Ohtani pareció sonreír ante esos abucheos, pero Roberts no cree que haya captado las burlas.

“No creo que entendiera los cánticos”, dijo Roberts el sábado, antes del segundo encuentro. “En cuanto a ser abucheado, creo que entiende por qué lo abuchearon. No creo que le importe. Tampoco creo que necesariamente alimente su fuego... él está ahí solo para hacer su trabajo”.

Roberts dijo más tarde que Ohtani estaba demasiado concentrado en batear como para prestar atención a los cánticos en la novena.

“Estaba bateando y estaba confundido”, dijo Roberts. “Lo escuché, pero yo no estaba bateando. Mi punto es que entiendo que él entiende el idioma, pero estaba bateando en la caja. No creo que su atención estuviera en un cántico”.

Ohtani conectó su primer jonrón de la Serie Mundial el viernes, pero también fue retirado con las bases llenas en la segunda entrada. Su único hit fue ese cuadrangular con un elevado de dos carreras al jardín derecho contra Braydon Fisher en la séptima, pero llegó cuando Los Ángeles perdía ya por 11-2.

El japonés se enfrentó a cuatro lanzadores diferentes, dos derechos y dos zurdos, en sus cinco apariciones en el plato. Se fue de 4-1 con una base por bolas y se ponchó dos veces.

“Eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo el mánager de los Azulejos, John Schneider, sobre las diferentes situaciones. “Es una serie de siete juegos. Nunca sabes cómo se desarrollará, pero estoy seguro de que en algún momento habrá algo de familiaridad".

Ohtani fue abucheado y recibió el mismo cántico, aunque no de toda la multitud, al comenzar el segundo juego con un elevado al jardín izquierdo.

Como señaló el comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred, en el campo antes del segundo juego, Ohtani ha generado un récord de audiencia en Japón al ayudar a los Dodgers a llegar a la Serie Mundial en años consecutivos.

“Shohei, simplemente ha sido el mayor beneficio para este deporte que puedas imaginar a lo largo del año”, dijo Manfred. “En la Serie de Campeonato probablemente tuvo el mejor juego de todos los tiempos y somos afortunados de tenerlo aquí en la Serie Mundial”.

