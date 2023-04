David Alaba: "No creo que el Chelsea nos vaya a tener miedo"

"No infravaloramos al Chelsea, tienen una plantilla estupenda"

MADRID, 11 Abr. 2023 (Europa Press) -

El defensa austr√≠aco del Real Madrid David Alaba asegur√≥ que no infravaloran al Chelsea, rival de los blancos en los cuartos de final de la Liga de Campeones cuya ida se juega este mi√©rcoles en el Santiago Bernab√©u, y a√Īadi√≥ que intentar√°n que salgan "impresionados" del feudo blanco y de la conexi√≥n entre equipo y afici√≥n.

"No infravaloramos al Chelsea. Tienen una plantilla estupenda, son un gran equipo y tenemos que estar concentrados, desde el primer minuto, y presionar para intentar tener éxito", comentó en rueda de prensa.

Pese a que los 'blues' están vienen de perder en casa de los Wolves (1-0), en el estreno de Frank Lampard como nuevo entrenador --el tercero de este curso--, y están undécimos en la Premier League, Alaba aseguró que tienen "buenos jugadores" y que son un "equipo fuerte".

"Los cambios (Lampard) que han hecho pueden afectar de alguna forma y lo sabemos. La mayor parte de las veces el Real Madrid es favorito, pero no pensamos en eso. Estamos concentrados en nosotros, hemos entrenado bien, el objetivo es llegar a semifinales y ganar ma√Īana. Hay que hacerlo bien ma√Īana", reconoci√≥.

Además, negó que los de Londres puedan tener miedo escénico en el Santiago Bernabéu. "No creo que el Chelsea vaya a tener miedo pero haremos lo posible para que estén impresionados. En la 'Champions' no es fácil ganarnos en casa con nuestros aficionados de nuestro lado", matizó.

Sobre el favoritismo del Real Madrid, que defiende título, aseguró que es una presión que les "encanta". "El Real Madrid es el mejor club del mundo y tenemos que gestionar esa presión. Trabajamos muy duro cada día, tenemos mucha confianza y queremos que la afición esté orgullosa de nosotros", apeló.

Preguntado sobre si le gustar√≠a la continuidad de Carlo Ancelotti como entrenador, reacci√≥n con un claro "claro que s√≠". "Es un gran entrenador y muchas veces lo ha demostrado. Tiene mucha experiencia, sabe c√≥mo tener √©xito y es lo que se ha visto en el pasado. Estamos muy contentos de tenerle, y nos encantar√≠a que continuara el a√Īo que viene", manifest√≥.

En cuanto a Fede Valverde y la denuncia por parte de Alex Baena por presunta agresi√≥n tras el Madrid-Villarreal, asegur√≥ que su compa√Īero est√° "muy bien". "Tiene todo nuestro apoyo. Esta entrenado muy bien, est√° en forma y muy concentrado en el partido de ma√Īana. No puedo opinar m√°s", se√Īal√≥.

Y, sobre si han 'tirado LaLiga', con 13 puntos perdidos respecto al l√≠der FC Barcelona, reconoci√≥ que su objetivo anual inclu√≠a ganar el t√≠tulo dom√©stioc. "El objetivo de cada a√Īo es ganar la Liga, este a√Īo hemos perdido puntos pero tenemos que seguir avanzando, concentrados, partido a partido porque luchamos hasta el final e intentamos ganar cada partido", reconoci√≥.

El central comentó también la buena dupla que hacen Karim Benzema y Vinicius Jr. "Son una pareja estupenda, se les ve viéndoles entrenar y jugar. No es una sorpresa lo bien que juegan juntos en el campo porque les veo cada día. Y en el vestuario Karim es un líder, siempre intenta ayudar al equipo y a los jóvenes, como Vini", explicó.

En cuanto a que no votara, como capitán de Austria, a Karim Benzema en los premios 'The Best', volvió a explicar lo sucedido. "No soy yo quién elige a Leo Messi antes que a Karim Benzema. Somos un equipo, todos pueden votar en nuestro equipo, y al final hay un resultado y fue ese", reiteró.

Europa Press