David alcanza el título de Agencia del Año en la 37 edición del Festival Iberoamericano de Publicidad 'El Sol'

Este viernes se ha cerrado la 37 edición de El Sol, Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria, que ha premiado lo mejor de la publicidad y la creatividad del último año. Un total de diez países han resultado premiados con metales en la ceremonia celebrada en el Teatro Cervantes.

David ha resultado Agencia del Año del festival con un total de 32 soles, uno de los cuales ha sido Gran Premio, diez oros, nueve platas y doce bronces; y las marcas que más reconocimiento han recibido este año en El Sol han sido Ikea, Burger King, Samsung, AB InBev, Newsan, Ecuasal, Diageo y Doomsday.

Según han dado a conocer a través de un comunicado, el ránking de premios por países lo ha liderado España, con 153 premios, seguido de Argentina (25 premios), Estados Unidos (17 premios) y Perú (11 premios). Del total de campañas presentadas Argentina obtiene metal en un 42%, Estados Unidos 37% y España 19%.

Durante estos días en los Cines Albéniz de Málaga se ha disfrutado de ciclos de conferencias a cargo de ponentes y personalidades del más alto nivel de diferentes disciplinas y áreas, como la gastronomía, la cultura y la comunicación.

En esta ocasión, las campañas realizadas por las agencias de latinoamérica y del mercado hispano de Estados Unidos han obtenido ocho de los doce Grandes Premios que ha concedido el festival.

Los galardones han recaído en trabajos como 'Coincidencias', de argentinacine para AB InBev / Quilmes, que ha obtenido el gran premio en Film; 'Trona - Cuna - Taburete', de David / INGO para Ikea, ha obtenido el gran premio en Medios Impresos; 'Bottle Tiles' de VMLY&R Perú para AB InBev / Cerveza Arequipeña, ha conseguido el gran premio en Exterior; o 'Samsung Unfear", de Cheil Spain para Samsung Spain, que ha obtenido el gran premio en Audio.

Otros galardones han sido para 'Philco Nombres', de DON para Newsan S.A / PHILCO, que ha obtenido el gran premio en Activación y Experiencia de Marca; 'Unlucky Sponsor', de Paradise DDB para Ecuasal / Cris-Sal, que ha obtenido el gran premio en Relaciones Públicas; 'Samsung Unfear', de Cheil Spain y Somos5 para Samsung Spain, que ha obtenido el gran premio en Digital y Móvil; y 'Orgullo de pueblo', de El Ruso de Rocky / Last Lap & Newlink para Diageo España / J&B, que ha obtenido el gran premio en Campañas Integradas.

Además, 'The Smart Legacy', de el taier DDB Centro / Tribal Worldwide GT / Filmi.co/ BBQ Media para IFTHEN.Inc. / The Smart Legacy, ha obtenido el gran premio en Innovación; 'Bottle Tiles', de VMLY&R Perú para AB InBev / Cerveza Arequipeña, ha obtenido el gran premio en Diseño; 'El Gerente', de GUT para Paramount Newsan / VIS / Nobles / Paramount +, ha obtenido el gran premio en Branded Content; y 'This is not America', de Mastodonte para Doomsday / Mathematic / Sony Music / Residente, ha obtenido el gran premio en Producción. El gran premio en Medios ha quedado desierto.

Dentro de la sección de Creatividad Transformadora, el premio Transformación de la Marca ha concedido un oro a "Hay ganas de celebrarnos" de El Ruso de Rocky para Diageo España / J&B y "Let's wash away the taboo" de Lola Mullenlowe para Wyatt Clarke & Jones / Unilever / Persil.

Además, este año como novedad se ha incorporado la nueva sección Desarrollo Sostenible que ha entregado el premio Propósito de Marca concediendo un oro a "De app transaccional a love brand con propósito" de MONO Madrid / Jesús Revuelta para Wallapop, y el premio Empresa con Impacto con un oro a "Muchoyó" de Arena Media para Zinkia Entertainment.

El Sol de oro a la Mejor Idea Internacional ha sido para "This is not America", de Mastodonte para Doomsday / Mathematic / Sony Music / Residente. El Sol de Platino, máximo galardón del Festival elegido por el Gran Jurado entre todos los grandes premios, ha quedado desierto.

AB InBev, el mayor fabricante mundial de cerveza, ha recibido el premio al Anunciante del año. Se trata de un galardón muy especial ya que reconoce la trayectoria creativa de un anunciante. We Believers por tercer año consecutivo se alza con el premio de Agencia Independiente del Año.

El premio Jóvenes Creativos, con el que El Sol e Isdin ponen en valor el talento de los estudiantes de publicidad, ha premiado con el Sol de Oro el trabajo 'Illustrated Summer', realizado por estudiantes de la escuela de publicidad Miami Ad School Madrid.

En total, los jurados han concedido 228 galardones en las 16 secciones oficiales a concurso --73 oros, 64 platas, 79 bronces y 12 grandes premios.-- El número de soles entregados en cada sección ha sido el siguiente:

En Campañas Integradas se han concedido ocho premios, de los cuales tres han sido oro, dos plata, dos bronce y un Gran Premio; en Activación y Experiencia de Marca se han concedido 24 premios, de los cuales seis han sido oro, nueve plata, ocho bronce y un Gran Premio; en Branded Content se han concedido nueve premios, de los cuales tres han sido oro, uno plata, cuatro bronce y un Gran Premio.

En Digital y Móvil se han concedido 35 premios, de los cuales diez han sido oro, doce plata, doce bronce y un Gran Premio; en Relaciones Públicas se han concedido 16 premios, de los cuales cinco han sido oro, seis plata, cuatro bronce y un Gran Premio; en Film se han concedido 22 premios, de los cuales seis han sido oro, cinco plata, diez bronce y un Gran Premio.

En Medios Impresos se han concedido diez premios, de los cuales cuatro han sido oro, tres plata, dos bronce y 1 Gran Premio. En Producción se han concedido 21 premios, de los cuales 7 han sido oro, 5 plata, 8 bronce y 1 Gran Premio; en Exterior se han concedido 23 premios, de los cuales seis han sido oro, cinco plata, once bronce y un Gran Premio.

En Diseño se han concedido 14 premios, de los cuales han sido cuatro oro, cuatro plata, cinco bronce y un Gran Premio; en Audio se han concedido ocho premios, de los cuales tres han sido oro, dos plata, dos bronce y un Gran Premio; en Innovación se han concedido 16 premios, de los cuales han sido cinco oro, seis plata, cuatro bronce y un Gran Premio.

En Medios se han concedido 17 premios, de los cuales han sido seis oro, cuatro plata y siete bronce En Mejor Idea Internacional se ha concedido un oro. En Desarrollo Sostenible se han concedido dos oros; y en Creatividad Transformadora también se han concedido dos oros.

La organización ha hecho público su agradecimiento a los patrocinadores, en especial a Turismo Andalucía, patrocinador principal del festival, instituciones locales y colaboradores el apoyo recibido, "en una edición que ha brillado más que nunca con nueva imagen y nuevo destino".

