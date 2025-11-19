David Beckham firma un acuerdo de colaboración deportiva con Bank of America

Por Lananh Nguyen

NUEVA YORK, 19 nov (Reuters) - El excapitán de la selección inglesa de fútbol David Beckham firmó un acuerdo de colaboración de varios años con Bank of America para promover programas deportivos globales previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, dijeron ambas partes sobre el acuerdo, reportado por primera vez por Reuters.

El campeón británico, copropietario del Inter de Miami de la Major League Soccer, impulsó la popularidad del fútbol en Estados Unidos durante su carrera como jugador y más tarde como propietario al traer al ídolo argentino Lionel Messi a Miami en 2023. Beckham espera que el Mundial avive más el interés por el fútbol en el país, donde la audiencia ha quedado rezagada de otros deportes.

"Es la mayor competencia deportiva del mundo", dijo Beckham a Reuters. "He visto un enorme repunte en el apoyo al juego (...) sabemos que hay un enorme mercado allí, es una especie de gigante dormido".

COPA MUNDIAL IMPULSA LA MARCA DEL BANCO

La Copa del Mundo que inicia en junio, está patrocinada por BofA. Los acuerdos con la FIFA y Beckham encajan con la inversión del segundo banco más grande de Estados Unidos en eventos y programas deportivos globales como una forma de pulir su marca, comercializar servicios e involucrarse con las comunidades locales, dijo David Tyrie, presidente de marketing global y digital de la compañía.

"Será un punto de acceso para los clientes y prospectos en todos los ámbitos, pero lo que esto realmente hace por nosotros es abrir la marca Bank of America para ir más allá de las categorías financieras tradicionales, y esperamos crear conexiones emocionales que van a impulsar la lealtad", dijo Tyrie.

Las partes no revelaron detalles financieros sobre la asociación.

Beckham citó el creciente número de equipos de fútbol, estadios y academias de entrenamiento de la MLS, combinado con el aumento del número de seguidores de la Premier League, como prueba de que el deporte estaba ganando terreno en Estados Unidos.

"La mayoría de los propietarios de la MLS ven esa oportunidad (de la Copa Mundial)... para pasar al siguiente nivel y lograr aún más, y hacer que este juego sea más popular en su país", dijo Beckham, que fue nombrado caballero por el rey Carlos este mes. (Lananh Nguyen en Nueva York; Editado en Español por Sofía Díaz Pineda)