David de Gea deja el Manchester United: "Es el momento adecuado para emprender un nuevo reto"

El portero espa√Īol David de Gea ha confirmado que abandona el Manchester United despu√©s de doce temporadas en el equipo, dispuesto a emprender "un nuevo reto" en el "momento adecuado", y ha expresado su "gratitud y aprecio" a todos los aficionados de los 'red devils', a los que llevar√° en su "coraz√≥n".

"Solo quer√≠a enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United", anunci√≥ en un comunicado publicado en sus redes sociales. "Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para tomar impulso de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estar√° en mi coraz√≥n, Manchester me ha formado y nunca me dejar√°", a√Īadi√≥.

El guardameta madrile√Īo, de 32 a√Īos, recal√≥ en Old Trafford procedente del Atl√©tico de Madrid en la temporada 2011-12, de la mano del entonces entrenador de los 'red devils', Sir Alex Ferguson. En total, ha disputado 545 partidos con el conjunto mancuniano en 12 temporadas.

"Me gustar√≠a expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los √ļltimos 12 a√Īos. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullec√≠a much√≠simo cada vez que me pon√≠a esta camiseta, cada vez que dirig√≠a al equipo y representaba a esta entidad, porque jugar con el club m√°s grande del mundo es un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", apunt√≥.

En este sentido, De Gea reconoci√≥ que ha vivido una etapa "inolvidable y exitosa". "No pens√© que saliendo de Madrid siendo un ni√Īo lograr√≠amos lo que hicimos juntos", se√Īal√≥, dirigi√©ndose a los aficionados.

Europa Press