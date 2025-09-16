David Díez, nuevo socio responsable de Derecho Público y Sectores Regulados de A&O Shearman

16 sep (Reuters) - El despacho de abogados A&O Shearman anunció la incorporación de David Díez como nuevo socio responsable de la práctica de Derecho Público y Sectores Regulados en España, potenciando así un área estratégica para la firma tanto a nivel nacional como global.

Con el fichaje de Díez, el equipo de A&O Shearman España pasa a estar conformado por 17 socios, 8 "counsels" y 120 abogados.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, David trabajó durante una década en Garrigues y posteriormente se incorporó a Watson Farley & Williams, donde ha ejercido como socio responsable de Derecho Regulatorio en España.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y con un máster en el IE Business School, Díez cuenta con amplia experiencia en el asesoramiento en los sectores de energía, infraestructuras, medio ambiente, residuos y contratación pública.

Asesora a empresas, instituciones financieras y fondos que desarrollan su actividad en sectores regulados, destacando su participación en numerosas operaciones de alto perfil relacionadas con la compraventa de activos de energías renovables y su financiación.

Desde 2014, es también secretario de la Junta Directiva de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) y socio fundador de Aeden, la Asociación Española de Abogados de la Energía.

El nuevo socio es un referente en España, estando reconocido como abogado líder en los principales directorios legales como Chambers & Partners, Legal 500 o IFLR100. (Información de Andrés González, editado por Tomás Cobos)