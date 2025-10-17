David Ferrer dará la lista del equipo para la 'Final 8' de la Copa Davis este lunes

MADRID, 17 Oct. 2025 (Europa Press) -

El seleccionador nacional David Ferrer anunciará este lunes 20 de octubre a las 12 horas los jugadores integrantes de la selección española MAPFRE de tenis que disputarán la Final 8 de la Copa Davis 2025 en la ciudad italiana de Bolonia, del 19 al 23 de noviembre.

David Ferrer dará a conocer una lista en la que se podría producir el regreso de Carlos Alcaraz, número uno del mundo, al equipo español. El tenista de El Palmar no participó en la última eliminatoria disputada ante Dinamarca en Marbella pese a estar convocado en primera instancia. Sin embargo, "fatiga muscular y mental" tras el Abierto de Estados Unidos, en el que consiguió la victoria, hizo que lo sustituyera Jaume Munar.

Pese a la sensible baja del murciano, España, con un heroico Pedro Martínez, conseguiría dar la vuelta a una eliminatoria que arrancó con un 0-2 desfavorable. Además de Carlos Alcaraz, David Ferrer podría volver a contar con el especialista de dobles Marcel Granollers. El catalán, que también conquistó el US Open en la categoría de dobles, causó igualmente baja por lesión ante Dinamarca, aunque es una incógnita porque no ha vuelto a jugar en el circuito.

Así, los otros tres puestos en el equipo se los repartirán, presumiblemente, entre Pedro Martínez, Jaume Munar, Pablo Carreño y Alejandro Davidovich. El malagueño es el número dos español en términos de ránking, pero sus ausencias en las anteriores eliminatorias podrían ir en su contra.

Tras el anuncio de la lista, el capitán español, David Ferrer, ofrecerá una rueda de prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes, en Madrid, con la asistencia de su presidente José Manuel Rodríguez Uribes; y el presidente de la Real Federación Española de Tenis, Miguel Díaz Román.

España se medirá en la fase de cuartos de final ante el equipo de República Checa, y si consigue el pase a semifinales, allí le esperaría el ganador del duelo entre Argentina y Alemania. Por el otro lado del cuadro, la vigente campeona, Italia, ante Austria y Francia frente a Bélgica serán los duelos de cuartos de final.