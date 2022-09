David Ferrer: "Me enorgullece la acogida que hemos tenido en Valencia, buen tenis no va a faltar"

El director de torneo de las Finales de Copa Davis by Rakuten, David Ferrer, se mostró "orgulloso" de la acogida que ha recibido la competición en Valencia, ciudad que disfrutará del "mejor tenis del mundo", gracias a un nuevo formato "que ha venido para quedarse" con el que el "buen tenis no va a faltar"

"Jugar la Copa Davis siempre es algo diferente, el hecho de sentirse arropado por tu gente, que sea en casa, lo hace muy especial. Es una competición en la que he vivido las mayores emociones de mi carrera2, confesó Ferrer durante la presentación del evento este jueves en la sede de la Generalitat Valenciana.

La fase de grupos de las Finales de la Copa Davis arrancará el próximo martes, 13 de septiembre, en Valencia, Bolonia, Hamburgo y Glasgow, en un formato "que ha venido para quedarse". "Todos los aficionados de todo el mundo tienen ese margen para adaptarse al calendario. En España contaremos con un grupo muy duro y difícil, pero al mismo tiempo bueno para el tenis. Buen tenis no va a faltar", explicó.

"Aparte de ser una competición histórica, el hecho es que compites para tu país, tienes un equipo alrededor. No quieres defraudar a tu equipo, te sientes con una responsabilidad extra. Además juegas en casa. La gran acogida que hemos tenido en Valencia desde el primer día me enorgullece, la gente quiere ver tenis y me siento muy feliz", aplaudió Ferrer durante el acto.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Antonio Gaspar, quien agradeció el "inmenso trabajo" de todas las partes implicadas en un proyecto que "ya es una realidad". "Es un evento deportivo internacional. No cabe duda que el tenis es tendencia, y Valencia está convirtiéndose en una ciudad de atracción de talento. Este evento que comienza el próximo martes tiene el contexto idóneo para celebrarse desde el convencimiento", indicó.

"Estoy convencido de que la ciudad estará al nivel que merece esta competición, las calles tendrán aroma de buen tenis. Estoy seguro que todos apretaremos para que España esté en la final, también por el empuje de Valencia y su gente", zanjó.

Durante su intervención, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, reconoció que es "un placer" que la ciudad acoja este evento. "Nos encanan estos retos, pero principalmente estamos volcados con el deporte popular, para fomentar los grandes valores positivos del deporte entre los más jóvenes. Una de as mejores formas de estimular esto es la proximidad de los grandes eventos. Valencia es al sede perfecta para esta cita con los mejores tenistas del mundo"

"Tiene como objetivo la dinamización de la economía local, siempre velando por los recursos públicos, siempre que los ciudadanos se beneficien de alguna forma. No es la primera vez que acogemos esta competición y ahora regresa con un formato completamente nuevo. Todas las selecciones disfrutarán de una hospitalidad extraordinaria.

Ribó pidió disfrutar "de todos los jugadores que nos dejan boquiabiertos durante todo el año" y que ahora estarán en la Fonteta. "Confiamos en que Valencia pueda ser talismán para conducir a España a nuevos éxitos. Estoy seguro de que ellos también disfrutarán de una Valencia en la que es un orgullo vivir y jugar a tenis", manifestó.

Finalmente, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, destacó que están ante una "oportunidad de ver el mejor tenis del mundo". "La Comunidad Valenciana ama el tenis, habíamos tenido ya una experiencia positiva. Era ya una cuestión que tiene que ver con la propia idiosincrasia de la Comunidad. Gracias al tenis se abre una ventana para explicar qué es esta tierra. Es amable y hospitalaria, y siempre abierta y comprometida con los valores del tenis", zanjó.

El equipo español, capitaneado por Sergi Bruguera, se medirá en el Grupo B a Serbia, Canadá y Corea del Sur, en busca de una de las dos plazas que darán acceso a las eliminatorias de la fase final. España debutará contra Serbia el miércoles 14 de septiembre, disputará su segunda eliminatoria contra Canadá el viernes 16 y cerrará la fase de grupos el domingo 18 frente a Corea del Sur, siempre con inicio a las 16.00 horas, en La Fonteta y en pista dura bajo techo.