El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, reconoció estar "muy ilusionado" con su estreno en la Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis, del 12 al 17 de septiembre en Valencia, jugando en casa pero con "un grupo duro".

"Estoy muy ilusionado con la selección, al contar con Granollers, Bautista, Davidovich y Alcaraz. Contento por cómo se han involucrado y con las ganas que tienen de debutar este año en la Copa Davis. Además, es en Valencia, jugamos en casa que siempre es un extra y siempre es importante", dijo este jueves.

'Ferru' participó en una clase con niños y niñas en el Club de Tenis Jávea en la localidad alicantina, y compartió sus impresiones sobre la cita donde España buscará la Final a 8 de Málaga ante Serbia, República Checa y Corea del Sur.

"Estoy convencido que para los jugadores es mejor jugar en casa y que la afición esté de tu parte. Además, al aficionado en Valencia le encanta el tenis, son muy pasionales, ya lo vivimos el año pasado que fue un éxito. Así que yo espero que este año sea igual. Tenemos el aliciente de que podamos tener el partido quizá más esperado y poder ver un Alcaraz vs Djokovic. Ojalá sea así", apuntó.

El capitán de España repasó el Grupo C, "duro" en especial por la presencia de Djokovic con Serbia. "Va a ser un grupo duro, sin duda, porque con el formato que tenemos el doble cuenta muchísimo y al final con un jugador puedes prácticamente llegar a una final. Este año debutamos con República Checa que tiene a Jiri Lehecka, un jugador siempre peligroso y un buen doble", afirmó.

Ferrer avisó así de que tendrán que arrancar fuertes desde el primer punto, sin pensar antes de tiempo en 'Nole'. "Serbia es el rival más duro que vamos a tener. Tiene un equipo muy compensado. Por su puesto con Djokovic, pero el número dos lo pueden combinar y tienen un buen dobles. Corea también tienen un buen número uno en Kwon pero seguramente Serbia es el rival más duro", apuntó.

Por otro lado, el extenista se refirió a la cercanía del final del US Open con la eliminatoria de la Davis. "El calendario es así y no puedes cambiarlo, está muy ajustado con muchos torneos, pero ya pasó el año pasado donde Carlos Alcaraz vino a última hora ganando el US Open. Lo que yo quiero es que los jugadores españoles lleguen lo más lejos posible en Nueva York y que puedan estar con nosotros en Valencia", explicó.

Además, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Valencia, Paula Llobet, celebró la presencia de Ferrer y el clínic en el CT de Jávea, y sobre todo la eliminatoria de la Davis en Valencia. "Estamos encantados de que Valencia vaya a acoger uno de los eventos más importantes y que podamos tener a la élite del tenis mundial unos días en la ciudad. Es una oportunidad única para los vecinos de poder disfrutar de tenis de alto nivel", afirmó.

"Es muy buena noticia que Alcaraz vaya a estar con nosotros compitiendo y para el turismo también va a ser bueno para que se prolongue unos días más el verano, que estamos teniendo unos datos hoteleros muy positivos", añadió.