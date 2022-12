David Ferrer: "No hubiera aceptado la capitanía si los jugadores no hubieran estado de acuerdo"

El nuevo capitán de la selección española de la Copa Davis, David Ferrer, confesó este lunes que "no hubiera aceptado la capitanía si los jugadores no hubieran estado de acuerdo", un "oportunidad" que llega en el "momento adecuado", y en la que desea contar con Rafa Nadal, que "no se ha descartado", en un equipo en el que ve "con madera de líder" a Carlos Alcaraz.

"Es fundamental tener la confianza de los jugadores, ayuda mucho. No hubiera aceptado la capitanía si los jugadores no hubieran estado de acuerdo. Es el momento adecuado, me gusta, sigo vinculado al tenis y estoy muy ilusionado por asumir algo en lo que tienes responsabilidad, y a mí me gusta", señaló Ferrer en declaraciones a los medios tras su presentación oficial en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

El extenista estuvo arropado por el presidente del CSD, José Manuel Franco; el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz Román; y el director de Marca y Reputación de Mapfre, Fernando Garrido, patrocinador oficial del Equipo Español de Copa Davis.

Ferrer afirmó a los medios que no le "costó mucho aceptar" el cargo. "Fue todo fácil", reveló, antes de confirmar que compatibilizará la capitanía con su puesto como director del torneo Conde de Godó, ya que "es compatible".

El tres veces campeón de la Copa Davis (2008, 2009 y 2011) apuntó que el haber pasado "cierto tiempo" desde que su retirada le ayudará en su nuevo cargo, al ver el tenis desde "otra perspectiva". "También he visto cómo han evolucionado los jugadores, les he visto desde fuera de pista, haber entrenado a Alexander Zverev, son una nueva generación", explicó.

"Tomaré decisiones difíciles seguro, cuando asumes la capitanía tienes responsabilidades y tienes que aceptar que vas a tener que decir que no a jugadores que conoces y te va a doler. Asumo esa obligación, siempre con mis argumentos", reiteró.

Entre esas decisiones y cometidos estará convencer a Rafa Nadal, ausente en la última Copa Davis, de que participe en la próxima edición, con la fase de grupos del 12 al 17 de septiembre. "Hablé con él, pero no hablamos de cara a septiembre, queda mucho. Intentaré que vengan los mejores, ojalá pueda venir Rafa, pero está en su mano. No se descartó, tiene un calendario donde no es fácil, por lesiones. Ya hablaré con él cuando llegue el momento. Si alguien está exento de no jugar la Davis por todo lo que ha dado al tenis español es Rafa Nadal", avanzó.

"Los importantes y los buenos son los jugadores, y España tiene una hornada de jugadores excepcional. Empezando con Rafa Nadal, con él es más fácil conseguirla, pero hace falta la unión de un equipo, y eso lo tenemos", añadió.

También deberá tener un papel importante Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, un jugador "diferente y especial", con "mucha proyección" y "calidad tenística". "Será un jugador muy de Copa Davis. Le hace mucha ilusión, se viven emociones muy grandes. Tiene madera de líder, es el jugador más joven en ganar un Grand Slam, asumir la presión con esas edad, se lo he visto a pocos, a Nadal, Djokovic y pocos más", elogió.

"Es importante tener un dobles muy consolidado que te dé cierta garantía. Condiciona mucho con el nuevo formato, me gustaría tener una idea clara de nuestra mejor opción y que lo entrenen", apuntó como una de las claves en el torneo.

Antes, durante el acto oficial, Ferrer aprovechó su intervención para agradecer a la RFET por darle "la oportunidad y la confianza de asumir este nuevo reto". "Es una competición en la que he vivido las mejores emociones de mi carrera tenística. He tenido grandes capitanes que me ayudaron muchísimo cuando era jugador, me une una relación muy especial con Sergi Bruguera, estuvo en mi última Copa Davis", confesó.

"Intentaré aportar mi experiencia, haré todo lo posible para sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores. Seguro que serán tres años en los que daré el cien por cien para sumar una o varias ensaladeras", insistió Ferrer.

Franco: "deseo que esta oportunidad sea provechosa y fructífera"

Por su parte, José Manuel Franco recalcó que siempre contará con "el respaldo del CSD, de la RFET y con el apoyo inestimable de Mapfre" para afrontar este "reto". "Sobre todo y por encima de todo, con el respeto de la familia del tenis, te lo has ganado a pulso", agregó.

"Siento profunda admiración por David Ferrer. A todos los seguidores del tenis nos inspiró esa capacidad de lucha, eras incansable en la pista y ejemplar, donde protagonizaste algunos partidos épicos. Nos hizo emocionarnos y vibrar por su entrega y pasión", recordó.

El secretario de Estado para el Deporte celebró la "suerte" del equipo español para la Copa Davis de contar con un capitán como Ferrer para los próximos tres años. "Es una competición legendaria, la más importante. Deseo que sea provechosa, apasionante y fructífera esta oportunidad para extender más si cabe la gloriosa trayectoria de España en esta competición. Te deseo lo mejor para el futuro", concluyó.

Desde la RFET, Díaz Román agradeció el "trabajo excelente" de Sergi Bruguera como antiguo capitán, con el título de 2019 como gran éxito. "Estábamos mal acostumbrados, llevábamos seis títulos desde el 2000, pero no es lo normal. Italia lo ha ganado una vez en 100 años, la última vez hace 40", destacó.

"Ferrer es una persona magnífica. Ha sido el número tres del mundo con los tres monstruos de nuestra época, sin ellos habría sido el número uno. Es un gran profesional. Cuando pensamos en el sustituto del capitán, David Ferrer fue el primero que salió. Tiene tres Copa Davis, es un luchador, un 'gladiador'. Estamos muy ilusionados, le deseamos mucha suerte y ojalá podamos conseguir la séptima Copa Davis en los próximos tres años", deseó.

Finalmente, el director de Marca y Reputación de Mapfre, Fernando Garrido, puso en valor la "lucha y sacrificio" de Ferrer como jugador. "Con que traslade la mitad de lo que luchó, tendremos muchos éxitos. Llevamos desde 2008 apoyando a la selección y lo haremos muchos años más. El tenis español seguirá estando en lo más alto", concluyó.

Europa Press