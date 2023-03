David Ferrer: "Si no está Djokovic, mejor"

"Con los jugadores que tengo el objetivo de España es ganar la Davis"

BARCELONA, 31 Mar. 2023 (Europa Press) -

El capitán español de Copa Davis, David Ferrer, aseguró que si Novak Djokovic no puede jugar finalmente con Serbia contra España --en el grupo que completan República Checa y Corea del Sur-- en la Copa Davis, "mejor" para él y para los intereses de su equipo, al que exigirá que estén entre los mejores y con el objetivo real de "ganar" la competición.

"Este año no sabremos si estará Djokovic, el año pasado no. Es un sorteo que a priori podemos tener buenas opciones de clasificar para la fase final. Pero siempre es mejor ser precavido. Y si no está Djokovic, mejor", aseguró Ferrer en un encuentro con medios en la sede de la RFET en Barcelona.

Para Ferrer, retirado hace cuatro años y nombrado seleccionador español en diciembre de 2022, en la Copa Davis condiciona mucho el dobles, quizá el punto flaco de España. Pero confía en que jugadores como Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se desempeñen bien, además de contar con un experto como Marcel Granollers.

Eso sí, lo importante es el grupo. "Ahora, el dobles cobra importancia porque cuando pierdes un partido individual estás a la expectativa del dobles, y siempre hay sorpresas. Diría que Serbia es quizá el rival a batir, tiene muy buenos jugadores a parte de Djokovic, con buen dobles. Iremos paso a paso, eliminatoria a eliminatoria, y un mes antes daré la lista oficial", reconoció.

Y es que España se medirá a Serbia, República Checa y Corea del Sur en el grupo que se jugará en Valencia del 12 al 17 de septiembre, según el sorteo celebrado este pasado miércoles en Málaga, ciudad que acogerá la Final 8 por el título en noviembre.

"Corea no es rival fácil, Soon Woo Kwon lo puso complicado el año pasado contra Carlos Alcaraz. Su segundo jugador no está entre los 100 primeros pero en Davis siempre hay sorpresas y el hecho de jugar sin presión hace que se complique. Forma parte del tenis. Y como capitán estaré allí para ayudar porque también lo he vivido. Debuté contra un bielorruso que era 300 y algo del mundo. Todo tiene su aprendizaje", reconoció Ferrer.

Sobre qué le pedirá a sus jugadores, sin saber todavía quién jugará ese grupo de Davis. "Pediré a los jugadores compromiso de equipo. El tenis es individual pero en la Davis juegas en equipo y te debes al equipo. Es muy bonito, vayas a jugar o no juegues porque en una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. Que haya solidaridad y compañerismo es la base del éxito para ganar la Copa Davis. Ser muy individualista hace que no consigas ganar", se sinceró.

Objetivo real; "ganar".

El nuevo seleccionador español aseguró que el "objetivo real" de España es "ganar" la Copa Davis. "Está muy abierto. Pero España tiene nivel y jugadores para ganar la Davis. Con los jugadores que tengo mi objetivo real es ganar la Davis, luego hay muchas cosas que no dependen de mí nosotros. La exigencia es estar entre los mejores, sin duda", se sinceró.

Sobre cómo recibió el ser el nuevo capitán y seleccionador español, aseguró que está ilusionado. "Muy agradecido por tener la oportunidad de ser capitán. Me retiré hace 4 años, y cuando me dijeron que había esta posibilidad, estuve muy ilusionado. Fue todo muy fácil y alineado con lo que como capitán de Copa Davis quería hacer", relató.

"Estoy motivado con mi debut, que va a ser en Valencia en septiembre. Estamos haciendo seguimiento de todos los jugadores, de los éxitos que estamos teniendo con los deportistas españoles, a la cabeza con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. La Davis me ha dado todo a nivel personal, la he vivido con todo, y me hace ilusión transmitir esto a los jugadores y que lo puedan vivir", aseguró.

"No puedo hablar de las emocione que pueda tener como capitán, será difícil igualar lo vivido como jugador, pero como entrenador o capitán de estos jugadores me hace ilusión estar en esta nueva etapa de mi carrera profesional", añadió.

Además, se puso rápidamente en contacto con varios tenistas, Rafa Nadal el primero, para darles la noticia. "Para mí era muy importante que los jugadores dieran el OK a mi capitanía. Es importante que los jugadores tengan un capitán que acepten, si no entras con mal pie. No quería entrar sin que ellos estuvieran de acuerdo. Estuve en contacto con Sergi Bruguera, al que me une una amistad, y también fue de los primeros con los que pude charlar", aportó.

De cara a cuando tenga que hacer el equipo, aseguró que mirará el momento de juego y también la trayectoria. "El momento de juego es importante, porque en Davis hay jugadores que por presión les puede costar más rendir. Será un poco un combinado de las dos, como la trayectoria deportiva como el momento deportivo, que es algo importante. Tendré que ver qué jugadores compiten mejor", manifestó.

Sobre Rafa Nadal, desveló que está "entrenando bien" y con bastante intensidad. "No sabremos si estará en Montecarlo pero llegará a la gira de tierra y en Barcelona ya va a estar. Rafa busca ser el mejor jugador de la historia y condicionará que llegue bien para Roland Garros. Le tengo mucha fe y será bueno no tener desgaste este año", manifestó.

"Me está gustando mucho Alejandro Davidovich, está jugando muy bien y muy ordenado. Tiene mucha proyección, está ya el 25 pero puede tocar el 'Top 10'. Y en dobles tenemos a Marcel Granollers, y confío mucho en individualistas buenos que pueden jugar bien en dobles, se ha visto en Juegos Olímpicos y Davis. Tanto Nadal como Alcaraz pueden jugar bien el dobles", detalló.

En cuanto al número 1 español y del mundo, Carlos Alcaraz, destacó su mentalidad. "Me está gustando mucho cómo está aguantando la presión este año, tras el año pasado tan bueno. Ha asumido el rol de número 1 y lo está manteniendo. Me ilusiona como tenista y mentalmente es algo especial", manifestó.

Por último, explicó qué sentirá al tener a sus órdenes a jugadores que fueron compañeros de circuito. "Lo llevaré como un profesional, con Rafa es muy fácil poder hablar de tenis, tenerle confianza ayuda y que le pueda trasmitir sensaciones y él a mi, también. Ojalá pueda estar en la Davis porque es un referente. A Carreño o Bautista les tengo confianza, y con los jóvenes sigo manteniendo contacto con ellos y tengo la suerte de que conozco a todos. Es un buen handicap conocerles, y saber qué me pueden dar dentro de la pista", concluyó.

