David García: "Esta final lo significa todo, puede ser el partido más importante de mi carrera"

El capitán del CA Osasuna, el central David García, se ha mostrado este viernes muy ilusionado para la inminente final de la Copa del Rey en La Cartuja (Sevilla) ante el Real Madrid, cita que "lo significa todo" para él y que considera como "el partido más importante" de su carrera.

"Para mí esta final lo significa todo. Llevo 20 años en el club y este puede ser el partido más importante de mi carrera y tenemos mucha responsabilidad. Todo el trabajo que hemos tenido que hacer nos da esa responsabilidad y esa satisfacción por haber llegado hasta aquí y se ve recompensado con poder jugar esta final", ha dicho García en rueda de prensa.

Además, el capitán rojillo confía en competirle al actual campeón de Europa. "Algo bueno es que no tenemos miedo, hemos eliminando a grandes equipos. Está clara la dificultad del rival, más en escenarios como las finales, pero nos centramos en lo que somos y las posibilidades que tenemos de ganar", ha valorado García sobre la final copera.

Muchas estadísticas juegan en contra de los pamplonicas, pero su capitán cree que "están para romperlas" y espera que este domingo "consigan hacerlo", pese a la mayor experiencia madridista. "Sabemos lo que han hecho en las finales, pero no ponemos el foco en ellos, sino en lo que vamos a hacer nosotros mañana", ha argumentado.

De igual modo, García ha comentado que "en un partido ante un gran equipo es importante que no se acabe pronto". "Alargarlo lo máximo posible ya que nos van a apretar desde el minuto 1 y hay que intentar aguantar y hacer un partido largo; y, si llegamos a penaltis, tenemos un punto a favor con nuestros dos grandes porteros", ha expuesto.

En este sentido, la inquietud no será para García un factor muy determinante. "Estoy tranquilo y con total optimismo, mañana sí que habrá algo más de nervios. Pero tenemos el convencimiento de que este equipo lo va a dar todo y creemos que podemos conseguirlo. Queremos darle el primer título en la historia de Osasuna", ha subrayado.

García espera un Osasuna "reconocible", pues la plantilla está con muchas ganas. "El equipo está muy concienciado y, aunque sepamos que es un gran premio por todo lo que hemos sufrido para llegar hasta aquí, las finales están para ganarlas y es lo que queremos", ha indicado.

El central rojillo ha recordado la final copera de 2005, que vivió en directo y en la que Osasuna perdió ante el Betis. Así, ha rememorado "los nervios" antes del partido y el "sabor agridulce" por la derrota, pero también un gran ambiente que espera ver repetido en La Cartuja. "Ese empuje no va a faltar. Vamos a tener más de 20.000 rojillos apoyándonos y eso va a ser suficiente", ha señalado.

García ha descrito como un "orgullo" representar a Navarra en esta cita, aunque esté 'tocado'. "Una nariz rota no va hacer peligrar ninguna final y no me lo pensaba perder por nada del mundo", ha concluido el capitán de Osasuna.

Europa Press