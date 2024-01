El capitán 'rojillo' critica la actuación arbitral y la "falta clara" en el 1-0 azulgrana

MADRID, 11 Ene. 2024 (Europa Press) -

El defensa del CA Osasuna David García fue contundente contra la actuación del árbitro Muñiz Ruiz en la derrota (2-0) ante el FC Barcelona en semifinales de la Supercopa de España, donde "todas" las faltas iban a favor de los catalanes, señalando además la acción "evidente" que precedió al primer tanto azulgrana.

"Lo habéis visto todos. La cantidad de faltas que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas se han pitado a favor del Barça", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, aún en el césped de Riad, lamentando que no pitara una sobre Arnaiz en el 1-0 de Lewandowski.

"Es muy evidente, falta clara para mí. A los tres minutos se pita para el lado contrario. Casualmente no, siempre cuando suceden este tipo de faltas siempre se decantan para los mismos", añadió.

El capitán de Osasuna se mostró muy enfadado y frustrado después de un buen partido de su equipo en busca de la final del domingo contra el Real Madrid. "Hemos hecho una primera parte muy buena, no hemos concedido ocasiones y hemos tenido ocasiones. En el cómputo global hemos merecido más, pero no ha podido ser. Me jode por todo, por los 'rojillos' que han venido, los que no han podido venir, y por el grupo que somos una familia", apuntó.