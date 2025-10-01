David Goffin avanza a segunda ronda del Masters de Shanghái tras remontar en el primer set

SHANGHAI (AP) — El ex número siete del mundo, David Goffin, se recuperó de una ajustada derrota en un desempate del primer set para dominar a Alexandre Müller en el resto del partido, logrando el miércoles una victoria de 6-7 (6), 6-1, 6-1 en la primera ronda del Masters de Shanghái.

Goffin, de 28 años, ha alcanzado los cuartos de final en cuatro torneos de Grand Slam y ha ganado seis títulos de la ATP, además de llegar a una final de Masters 1000 en Cincinnati.

Los jugadores mejor clasificados en Shanghái recibieron pases directos a la segunda ronda, y jugadores como Jannik Sinner, quien ganó la final del Abierto de China en Beijing el miércoles, y Novak Djokovic no jugarán sus partidos de apertura en la segunda ronda hasta el viernes.

Djokovic, de 38 años y sembrado en cuarto lugar, es cuatro veces campeón en Shanghái y está jugando por primera vez desde que perdió ante Carlos Alcaraz en las semifinales del Abierto de Estados Unidos.

Alcaraz, quien venció a Taylor Fritz en la final del Abierto de Japón el martes, anunció después de su victoria en Tokio que no jugará en Shanghái.

“He estado lidiando con algunos problemas físicos y, después de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme”, señaló Alcaraz en una publicación de Instagram.

