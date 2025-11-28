David Martínez deja el consejo de Sabadell tras el fracaso de la OPA de BBVA

MADRID, 28 nov (Reuters) - David Martínez, el tercer mayor accionista de Sabadell, ha renunciado al consejo de administración del banco español, dijo el banco el jueves en un comunicado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Martínez había dicho en septiembre que los accionistas debían aceptar una oferta hostil de adquisición por parte de BBVA, que finalmente fracasó. El resto del consejo de administración del Sabadell había pedido a los accionistas que rechazaran la oferta revisada, que valoraba la entidad en 16.970 millones de euros (US$19.670 millones), argumentando que seguía infravalorando el banco.

El inversor mexicano era el mayor accionista individual del banco y había formado parte de su consejo de administración durante 12 años. Aún posee una participación del 3,86% en Sabadell y su dimisión suscita especulaciones sobre si podría deshacerse de ella.

Martínez dijo en su momento que se prestó una gran atención al precio de la oferta y que se trata de un factor secundario frente a los beneficios estratégicos de la integración de las entidades a largo plazo. Añadió que se había abstenido de respaldar el informe del consejo al no compartir algunas de sus opiniones.

