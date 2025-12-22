David Neres le da al Nápoles su tercera Supercopa de Italia

Con un doblete del extremo brasileño David Neres, el Nápoles ganó el lunes en Riad su tercera Supercopa de Italia al vencer en la final al Bolonia por 2-0.

Neres, de 28 años, que se hizo conocido en el fútbol internacional con el Ajax de Ámsterdam, donde jugó entre 2016 y 2022, anotó por partida doble a los 39 y 57 minutos.

El Nápoles ya había ganado la Supercopa italiana en 1990 y 2014.

El campeón italiano, que venía de sufrir dos derrotas antes de este torneo —ante el Benfica en Lisboa por la Liga de Campeones y luego ante el Udinese en la Serie A—, se recuperó en Arabia Saudita.

En semifinales, el Nápoles había vencido al defensor del título, el AC Milan, también por 2-0.

Por su victoria, el Nápoles recibió un premio de 11 millones de euros, de un total de 23 millones repartidos, una cifra récord.

- Dominador absoluto -

Este lunes, el Nápoles dominó por completo la primera parte, creando varias ocasiones claras de gol desperdiciadas por el macedonio Eljif Elmas, el escocés Scott McTominay y el italiano Leonardo Spinazzola, hasta que Neres abrió el marcador en el minuto 39 con un potente disparo desde unos 25 metros.

Con su juego rápido y combinaciones ofensivas protagonizadas por Elmas, McTominay, Neres y el centrodelantero danés Rasmus Höjlund, el equipo del sur de Italia acosó constantemente la defensa de su adversario.

Superado, el Bolonia solo logró dos disparos a puerta en la primera mitad, ninguno de los cuales inquietó al portero del Nápoles, Milinkovic-Savic.

Al comienzo de la segunda parte, el Bolonia tuvo una oportunidad para empatar: un cabezazo de Ferguson a corta distancia tras un centro de Orsolini que acabó en las manos de Milinkovic-Savic.

Pero un minuto después (57'), el Nápoles amplió su ventaja. Neres le robó el balón al defensa colombiano Jhon Lucumí tras un mal pase de Ravaglia y batió al portero del Bolonia por segunda vez.

El Nápoles mantuvo su dominio hasta el final del partido, creó varias ocasiones más, pero no pudo ampliar la diferencia.

La Supercopa de Italia, que desde 2023 se disputa entre cuatro equipos (el campeón de liga, el subcampeón, el ganador de la Copa de Italia y el finalista), se celebró en Arabia Saudita por cuarto año consecutivo y por sexta vez en su historia.