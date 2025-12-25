David Obadía, presidente de la FCJE: "El antisemitismo viene provocado por el discurso de odio de la ultraizquierda"

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), David Obadía, ha expresado su preocupación por el incremento del antisemitismo, sobre todo, a raíz de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, y lo ha atribuido al "discurso de odio de la ultraizquierda, de Podemos y de Sumar".

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2024, los delitos de odio antisemita crecieron en España un 60,9% respecto al año anterior.

"Nos preocupa muchísimo porque, además, son datos que no son nuestros, son del Ministerio de Interior. Y el antisemitismo al final viene provocado por el discurso de odio de la ultraizquierda, de Podemos y Sumar. Creo que la gente se ha olvidado ya de ese 'desde el río hasta el mar' de la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz. Y bueno, pues eso al final está generando un odio hacia la comunidad judía sin tener motivo", ha señalado Obadía en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, ha asegurado que algunos judíos en España viven "con miedo" de que pueda ocurrir algo como lo sucedido recientemente en Australia, donde al menos dos asaltantes perpetraron un ataque contra los asistentes a una fiesta judía en la playa de Bondi, que dejó al menos 15 fallecidos y decenas de heridos.

En este contexto, Obadía agradece al Ministerio del Interior y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "la vigilancia" que realizan en las sinagogas, colegios y eventos que organiza la comunidad judía. "Es muy importante, es de agradecer, pero también es verdad que somos la única comunidad religiosa en España que va a un centro de rezo y que esté escoltada por la policía, no es normal", precisa.

Además, Obadía lamenta no solo el "antisemitismo" que existe en España sino también "el antijudaísmo que hay ahora mismo" también por parte de "algunos medios y tertulianos". En este sentido, hace una distinción entre Estado de Israel y gobierno de Israel.

"El Estado de Israel somos todos. Yo creo que ahí hay una confusión. Una cosa es criticar al gobierno y otra cosa es echarle la culpa o criticar al Estado de Israel. El Estado de Israel tiene un 17,8% de población musulmana, casi dos millones de musulmanes viven en Israel. Viven católicos, hindúes, budistas; el colectivo LGTBI en Israel es de los más grandes del mundo. Y al final convive todo el mundo en paz. Lo único que es que al final se ha querido enmarcar el tema del Estado, el Estado, el Estado, y el Estado no tiene nada que ver", ha puntualizado.

Por otro lado, Obadía considera que es un "error" la salida de España del festival de Eurovisión por la participación de Israel en el concurso, y pide que no se "mezcle" la cultura o el deporte con la guerra en Gaza.

"Lo vivimos con preocupación y lo vivimos también de alguna manera con tristeza, porque lo que no se puede mezclar, como hemos visto en la Vuelta Ciclista, o en el fútbol o en muchos campos en los que al final el deporte o la canción o la música no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, con la guerra posterior a los atentados", ha indicado.

En este sentido, cree que "es una política que debe de cambiar". "Al final, esto de la música o Eurovisión concretamente, yo personalmente pienso que es un error por parte de España, evidentemente", ha afirmado.

En todo caso, Obadía señala que desde la firma del acuerdo de paz impulsado por el presidente de EEUU, Donald Trump, en Gaza, han observado que "ha bajado un poco" el discurso antisemita, aunque advierte de que "no mucho".

"Al final te siguen viendo como un bicho raro y la gente lo que no entiende es que nosotros somos españoles igual que cualquiera, pagamos nuestros impuestos, generamos empleo, trabajo, inversión, entonces al final no te pueden ver como un 'judío asesino', como te llaman, o 'un judío genocida'", lamenta.

A su vez, insiste en que esta situación viene provocada por "los discursos de la ultraizquierda" que está "continuamente machacando", a su juicio, para ganar "algún voto". "Están echando a los judíos a los leones a cambio de cuatro votos", denuncia.

En este contexto, Obadía explica que las relaciones de la FCJE con el Gobierno son únicamente con la parte socialista del Ejecutivo. De hecho, precisa que se reunió recientemente con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien le expresó sus condolencias por el atentado de Sídney y con el que habló sobre antisemitismo.

"Con la parte que gobierna de Sumar no tenemos ninguna relación", puntaliza.

Preguntado por si considera que los representantes de las distintas confesiones religiosas deben pronunciarse sobre la continuidad o no del gobierno, tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, quien abogó por una moción de censura o un adelanto electoral, Obadía defiende que "manifestar las opiniones políticas libremente es democrático y cada uno al final puede hacerlo en el ámbito que él considere".

Si bien, considera que desde el ámbito religioso no deben entrar en si debe haber adelanto electoral. "El que marca una elección o si se tienen que adelantar o no, es el pueblo, son los ciudadanos. Entonces ahí nosotros no tenemos que entrar, la Federación es totalmente apolítica, siempre va a trabajar en colaboración con los gobiernos que estén", precisa.

"ACOSO" A NIÑOS Y JÓVENES JUDÍOS EN COLEGIOS

Sobre cómo están viviendo el incremento del antisemitismo los jóvenes judíos, el presidente de la FCJE asegura que "lo viven mal" y denuncia situaciones de "acoso" por parte de profesores.

"Se vive muy mal por el acoso que están percibiendo, pero no solo de alumnos porque, a veces, nos confundimos y decimos es que la universidad, es que los compañeros, no, no, hay muchos profesores también en educación infantil y en institutos y demás que están politizando el tema a tal extremo que a lo mejor en una clase que no tiene nada que ver te vienen a hablar de Gaza, de la guerra o de Palestina, cuando eso no le interesa en absoluto a un niño de 14 ó 15 años", ha indicado.

En esta línea, Obadía afirma que muchos judíos están "ocultando la identidad" en diferentes ámbitos por "miedo". "Se ha incitado tanto, de tal manera, que no sabes cuándo vas a estar en cualquier sitio y viene un loco y te pega con un palo o te saca una navaja, o a ver lo que puede ocurrir. Pero es verdad que, sobre todo, en universidades, colegios e institutos es mortal el acoso que están teniendo los niños por el mero hecho de ser judíos", denuncia.

En este sentido, considera fundamental "ponerse las pilas en el tema de educación" para que los niños conozcan desde pequeños en el colegio todas las religiones.

Por otra parte, sobre ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España, que acaba de cumplir diez años, Obadía dice que "no fue una gran ley" porque "quedan muchísimos sefardíes en el mundo que no han podido terminar su proceso", aunque agradece al Rey y a los gobiernos que la aprobaron y gestionaron.

"Lo único que han hecho es devolvernos lo que nos corresponde y todavía quedan muchísimos sefardíes en el mundo que no han podido terminar su proceso de legalizar de alguna manera su situación y que tengan la nacionalidad, porque se cortó el plazo", matiza. Según señala, son unos 80.000 los expedientes resueltos o concedidos.

De cara al año 2026, Obadía pide "volver otra vez" a "vivir en paz". "Que nos dejen tranquilos, porque realmente la comunidad judía no genera ningún problema a nadie", ha zanjado. Si bien, también ha puesto en valor que hay "muchísimos españoles" que les "apoyan" y que "quieren al pueblo judío".