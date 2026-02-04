David Peralta, exganador del Guante de Oro y el Bate de Plata, se retira tras 11 años en las mayores

David Peralta, quien ostentó un promedio de bateo de .278 en una carrera de 11 años en las Grandes Ligas, incluyendo nueve temporadas con los Diamondbacks de Arizona, anunció su retiro el miércoles.

El venezolano de 38 años no jugó en 2025 y publicó su decisión de retirarse en las redes sociales.

"Gracias a la organización de los Diamondbacks de Arizona por hacer mis sueños realidad, creer en mí y darme la oportunidad de jugar el mejor béisbol del mundo", manifestó Peralta antes de también agradecer a los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego por el tiempo que pasó con esos equipos hacia el final de su carrera.

Peralta ganó un Bate de Plata en 2018, cuando logró un promedio de .293 con 30 jonrones y 87 carreras impulsadas por los Diamondbacks. El jardinero ganó un Guante de Oro la temporada siguiente.

El pelotero de Valencia debutó en las Grandes Ligas con Arizona en 2014 y bateó para .312, además de liderar las mayores con diez triples en 2015.

Peralta tuvo un promedio de .267 en 91 juegos con San Diego en 2024 después de batear para .259 con los Dodgers en 2023.

