David Raya, el muro 'Gunner' contra la remontada del Real Madrid

David Raya será uno de los principales escollos del Real Madrid en su intento de remontar el miércoles en el Bernabéu el 3-0 de la ida de cuartos de Champions en Londres: el arquero español del Arsenal no ha encajado más de dos goles en un partido en toda la temporada.

El guardameta cumplió su sueño de jugar en uno de los mejores equipos de la Premier League cuando el técnico 'gunner', su compatriota Mikel Arteta, le llamó para que se incorporara a su plantilla en verano de 2023 y, desde entonces, se ha convertido en una pieza clave del cuadro londinense.

"Todo niño sueña con jugar en un equipo tan grande como el Arsenal. Cuando me llama Arteta, me cuenta el proyecto y me explica cómo funciona todo... no tuve ni que pensármelo", contó Raya en una entrevista en DAZN en noviembre.

La trayectoria del campeón de Europa con España es, cuando menos, atípica. Formado en el Cornellà, un club de las afueras de Barcelona reputado por su excelente cantera, firmó por el Blackburn con 16 años, y fue cedido al Southport, un conjunto de la quinta división.

- De Cornellà a Londres -

Tras una temporada, volvió al Blackburn para jugar en el Championship y en 2019 fichó por el Brentford, con quien experimentó el ascenso a la categoría de oro del fútbol inglés.

Sus buenas actuaciones con la Premier con el Brentford llamaron incluso la atención del entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp.

"El portero podría jugar con el número 10. usar la camiseta número 10. Ha enviado varios balones increíbles, exactamente lo que debes hacer cuando juegas contra nosotros", afirmó el preparador alemán después de que el Brentford empatara a tres con los Reds en septiembre de 2021, sólo un mes después de aterrizaje en la máxima categoría.

El jugador también captó la atención del exseleccionador de España, Luis Enrique, quien lo convocó por primera vez en marzo de 2022 para los encuentros amistosos contra Albania e Islandia, cuando aún era un desconocido en su país.

"Cuando llegas a la Premier estás más expuesto en España, es normal que hasta entonces no supiesen quién era. Luis Enrique me dio la oportunidad de ir con la selección y creo que la aproveché", contó.

Con la lesión de Unai Simón el pasado verano, Raya pasó a ser el guardameta titular de Luis de la Fuente los últimos meses, hasta que el arquero vasco se recuperó de sus problemas en la muñeca.

- "Hace casi más kilómetros que yo" -

En el mismo programa de DAZN, que entrevista a estrellas de la liga inglesa, su compañero, el también español Mikel Merino, alabó su magnífica prestación y estado de forma esta campaña.

"La capacidad que tiene de generar conexiones con los demás, de subir la energía con todo el mundo desde primera hora de la mañana, es algo muy positivo para el equipo", dijo Merino, antes de recalcar que no ha visto a un portero moverse tanto en un campo de fútbol: "Hace casi más kilómetros que yo".

La portería del Arsenal es la menos goleada de la Premier League, con 27 goles en contra en 32 partidos. Y, en la liguilla de la Champions, fue la segunda, con sólo tres tantos encajados en ocho encuentros. Sólo el Inter estuvo mejor, con un gol en contra.

Raya, además, no ha encajado más de dos goles en ningún partido de los que ha disputado esta temporada con su equipo... Y el Real Madrid necesita marcarle el miércoles al menos tres para igualar la eliminatoria.

