David Raya: "Ojalá pueda tener unos minutos"

El portero del Brentford David Raya se mostr贸 muy ilusionado con la primera convocatoria de la selecci贸n espa帽ola absoluta y asegur贸 este martes, en su llegada a la Ciudad del F煤tbol de Las Rozas, que "ojal谩 pueda tener unos minutos" en alguno de los dos amistosos que disputar谩 Espa帽a frente a Albania e Islandia los pr贸ximos d铆as.

"驴La llegada? Muy bien, con los compa帽eros muy bien, el 'staff' tambi茅n muy bien, estoy muy contento de estar aqu铆 y el entrenamiento ha ido muy bien", indic贸 Raya en declaraciones a la 'Sef煤tbol' tras su puesta de largo para una sesi贸n como internacional.

"El grupo que hay es muy bueno y todo el mundo me ha acogido con los brazos abiertos. Me enter茅 de la convocatoria porque me avis贸 el m铆ster a la mitad de un entrenamiento. Entre ejercicio y ejercicio me dijo que hab铆a sido seleccionado. Y una vez que acab贸 el entrenamiento ya se lo dije a todos los compa帽eros y se hizo un poco m谩s realidad", desvel贸.

En este momento, el portero barcelon茅s de 26 a帽os est谩 "por las nubes" tras la llamada de Luis Enrique. "Estoy muy contento y es un momento muy feliz para m铆 y para mi familia. Cuando me enter茅 llam茅 a mis padres, despu茅s a mi chica y a la familia, que es lo m谩s importante", apunt贸.

"Aunque ellos lo supieron incluso antes que yo", a帽adi贸. "Media hora o una hora antes. Es una ocasi贸n especial y vendr谩n a verme familiares y amigos al jugar en casa. Ojal谩 pueda tener unos minutos", sentenci贸 el portero del Brentford en su primera citaci贸n como internacional de 'la Roja'.