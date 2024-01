JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — El propietario de los Panthers David Tepper arrojó desde el palco el contenido líquido de una bebida hacia los aficionados visitantes en los minutos finales de la derrota 26-0 sufrida por Carolina el domingo en Jacksonville.

La reacción de Tepper surgió luego que el quarterback novato Bryce Young fue interceptado con menos de 3 minutos por jugar. No estaba claro si Tepper reaccionó por algo que le habrían dicho o por el último error cometido por el equipo con el peor récord de la NFL.

Los Panthers (2-14) empeoraron su marca a 0-9 como visitante y fueron blanqueados por primera vez desde su derrota ante Atlanta en la semana 12 del 2002. Además, aseguraron la primera selección del draft de la NFL en abril – un pick que irá a Chicago.

“Sí, no es divertido, para nada”, dijo Bryce Young quien completó 19 de 32 pases para un total de 112 yardas y una intercepción, además de ser capturado seis veces. “Recae en nosotros. Es nuestra cinta. Es lo que hicimos. Lo asumimos, lo aceptamos, pero no es divertido”.

El pateador Eddy Piñeiro se lesionó el tendón de la corva derecha durante el calentamiento y no pudo continuar. El linebacker titular Kamu Grugier-Hill se encargó de la patada inicial, y el entrenador interino Chris Tabor mantuvo su ofensiva en el terreno en una 4ta oportunidad y 7 en una posición normal para un gol de campo en la posesión inicial.

El cornerback Jaycee Horn (dedo) también fue descartado tras los calentamientos. Shaquill Griffin recibió el respaldo para ser titular por Horn quien inicialmente estaba cuestionable.

Griffin quedó expuesto en una ganancia para 48 yardas, parte de una deplorable actuación para los visitantes.

“Obviamente estoy decepcionado, y esa es una respuesta muy genérica”, dijo Tabor. “No me lo esperaba. Me quito el sombrero con los Jaguars. Por la tendencia que llevábamos, no esperaba que bajara ese desempeño”.

Los Panthers tuvieron más problemas de lesiones durante el juego. El guardia Cade Mays salió al lesionarse un dedo, y Marquis Haynes, linebacker oriundo de Jacksonville, fue retirado en camilla por una conmoción en el tercer cuarto, trasladado al hospital para ser evaluado.

Los Panthers culminaron con 124 yardas, y acertaron una de 13 terceras oportunidades, además su liniero defensivo Derrick Brown fue expulsado junto con el tackle izquierdo de los Jaguars Cam Robinson en el cierre del cuarto período. Ambos se arrancaron el casco entre sí luego de una jugada.