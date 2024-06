David Villa: "Morata me convence, el debate sobre la falta de gol va a existir siempre"

El máximo goleador histórico de la selección española, David Villa, afirmó que el ariete internacional del Atlético de Madrid Álvaro Morata es "de los mejores delanteros" nacionales de la historia, lamentó que el debate sobre la falta de gol "va a existir siempre" y confía en que 'La Roja' pueda conquistar su cuarta Eurocopa en Alemania.

"Morata me convence por lo que ha hecho desde que ha nacido como futbolista. Creo que es uno de los mejores delanteros y futbolistas que hemos tenido a nivel nacional por todo lo que ha hecho en su carrera y va a seguir haciendo. Se ha ganado en el campo que personas como yo le admiremos como futbolista", declaró David Villa tras la presentación de la campaña 'Salvavidas', de la que es embajador, para fomentar la actividad física y reducir los riesgos de enfermedades cardiacas.

Sobre el delantero del Atlético de Madrid y su posible salida este verano del club colchonero, el de Tuilla no se mojó. "No tengo ni idea de lo que está pasando porque ya estoy retirado del fútbol, ni trabajo en el Atlético de Madrid ni en otro club. Los datos que tengo son los que leo por ahí, más allá de decir que el Atleti en esa parcela está en buenas manos con sus directores deportivos, su presidente y la gente que maneja el club", a los que dijo que "confía ciegamente en ellos".

El asturiano mostró su "confianza" en la selección española, no porque lo sienta "en el corazón" sino porque los jugadores "lo han demostrado". Sin embargo, es consciente de que "es muy dificíl" y que "hay que ir paso a paso.

"Ahora tenemos a Georgia en octavos, que es un rival que nos va a poner las cosas difíciles. Hay que ganarles y luego pensar en el siguiente, no ir más allá del partido a partido, que es la realidad de este deporte. Confianza a tope en ellos y esperemos que puedan hacer algo grande", señaló.

El exfutbolista apuntó que el debate de la falta de gol "va a existir siempre", y que "da igual quién esté, porque es lo más difícil que hay en el fútbol". "Siempre se va a necesitar gol, en este sentido creo que estamos muy bien cubiertos con los delanteros, no solo con ellos sino con el resto del equipo", zanjó.

El ex de Barça o Valencia, entre otros clubes, cree que no hay que intentar comparar o clonar selecciones y jugadores. "Cometemos un error enorme porque los que ya han pasado ya no volverán, y ahora hay gente muy buena en el presente. Creo que en base a lo que estoy leyendo o viendo por ahí, de la piña, de estar bien con la selección es importantísimo", incidió.

"Al final lo he vivido varias veces, tanto en Eurocopas como Mundiales, como en Copas Confederaciones. Pasas mucho tiempo fuera de la familia, mucho tiempo aislado de la gente y tener una buena convivencia, una buena relación, ya no solo dentro del campo sino fuera, siempre ayuda", expresó.

El asturiano comentó que "es un paso importante" el hecho de tener buena relación porque "son días enteros en el que te levantas por la mañana, desayunas, ves las mismas caras, vas a entrenar... "Al final eso siempre ayuda, lo he vivido como jugador y me alegra mucho escucharlo", reiteró.

De esta selección española que está disputando la Eurocopa, Álex Baena y Fermín López repetirán presencia también en los Juegos Olímpicos. El máximo goleador histórico español tampoco se mojó sobre si eso puede afectar a estos futbolistas para la próxima temporada porque no lo llegó a vivir, aunque remarcó que "es importantísimo representar a España tanto en la Eurocopa como en los Juegos de la mejor manera posible".

"Creo que siempre he hecho pretemporada. Nunca he tenido una situación así. Lo más cercano que pude tener fue el Mundial de 2010, que acabamos muy tarde el Mundial, pero creo que no se asemeja a eso.

Me es complicado dar una opinión sobre ello porque nunca lo he vivido", lamentó.

Por último, el exfutbolista tiene claro que "el deporte es una forma de vida". "Es una forma de vida para mí el deporte, ya no solo porque me he dedicado profesionalmente", afirmó, al tiempo que agradeció que le hayan elegido a él como embajador de la campaña para intentar ayudar con su presencia y su ejemplo para "ayudar a que muchas personas tengan una vida saludable".

A su juicio, lo más bonito que tiene el ser humano es la vida y la salud. "Hay que concienciar a la gente de que hacer deporte te pueda ayudar en ambos casos. Esto no quiere decir que tengas que dedicarte solo al deporte para hacer un 'ironman' o un maratón. Hay muchas formas de hacer deporte", aclaró.

"Tengo muchos amigos, familiares, que simplemente el deporte que hacen es ir caminando al trabajo, coger el ascensor cuando llegan a casa y subir y bajar las escaleras andando. Eso ya es una forma de hacer deporte. Entonces, cada uno a su nivel, ya no solo físico, sino también mental. Yo se lo recomiendo a todo el mundo", concluyó.

Europa Press