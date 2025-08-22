Davide Ancelotti conoce el fracaso en la Copa Libertadores

Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, traga la primera cucharada de fracaso de su naciente carrera como director técnico: su Botafogo, vigente campeón, fue eliminado el jueves en la Copa Libertadores.

"Yo, como técnico, tengo que hacer autocrítica. Asumo toda la responsabilidad, porque los futbolistas siguieron el plan", dijo el italiano, después de que el Fogão quedara fuera de carrera con una derrota 2-0 ante Liga de Quito en la vuelta de los octavos de final.

El cuadro de Rio de Janeiro fue incapaz de reaccionar pese a terminar en ventaja numérica por la expulsión del defensor Richard Mina en los minutos finales.

Los 2850 metros sobre el nivel del mar de Quito fueron una exigente prueba que el joven estratega de 36 años no pudo superar.

Los suyos habían ganado 1-0 en la ida en Rio.

Ancelotti fue cauto con el planteamiento: priorizó a centrocampistas de músculo como Marlon Freitas, Allan y Danilo, mientras alineó a Jefferson Savarino, su habitual 10, como 9.

Para evitar quedarse sin oxígeno en la altura, frente al único equipo ecuatoriano en ganar la Libertadores (2008), Botafogo esperó a Liga en campo propio.

Frente a un rival "que juega a un ritmo muy alto", explicó el europeo en declaraciones transmitidas por Paramount, "la idea era mantener un ritmo más bajo, porque aquí (en Quito) las condiciones son muy difíciles".

"No es la manera en la que queremos jugar, pero nos teníamos que adaptar", continuó.

El del jueves fue apenas el undécimo partido de Davide Ancelotti al mando del Botafogo, en su primera experiencia como director técnico tras haber acompañado a su padre como asistente en el Real Madrid (2021-2025), el Everton (2019-2021), el Nápoles (2018-2019) y el Bayern de Múnich (2016-2017).

Seis victorias, dos empates y tres derrotas están en la hoja de servicios del hijo de uno de los entrenadores con mejor palmarés en la historia del fútbol, incluido el récord de cinco Ligas de Campeones de Europa.

"Tengo que analizar y seguir", dijo Ancelotti hijo.

Tenemos todavía dos objetivos importantes: la Copa do Brasil, un torneo que este club nunca ha ganado, y quedar entre los cuatro primeros de la tabla (del Brasileirão).

El equipo ocupa el quinto puesto de la Serie A, con 29 puntos, igualado con Mirassol y Sao Paulo, y está en los cuartos de final de la copa local, etapa en la que enfrentará al Vasco da Gama.

El año pasado, además de alzar su primera Libertadores, se llevó la liga, culminando una etapa "in crescendo" iniciada en 2022, con la compra del club por parte del controvertido magnate estadounidense John Textor.

Voto de confianza

Este año, el panorama se ensombreció.

La eliminación en la Copa Libertadores se suma a la crisis desatada por los problemas financieros del Olympique de Lyon en el grupo trasnacional Eagle Football Holdings, al que pertenecen ambos clubes.

El Fogão, que se hizo mundialmente famoso por ser el hogar del legendario exatacante Garrincha en las décadas de 1950 y 1960, reclama al conglomerado en los tribunales una deuda millonaria.

Pero después del tropiezo del jueves, Textor lanzó una promesa: "Saldremos adelante y volveremos a ganar".

"No fuimos lo suficientemente buenos y no estuvimos a la altura de nuestras propias expectativas... pero confío en este entrenador y en estos jugadores", publicó el norteamericano en Instagram.