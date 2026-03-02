Davide Ancelotti vuelve a la selección de Brasil junto a su padre

El italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, regresa a la Canarinha como asistente de su padre en el camino hacia el Mundial de 2026, confirmó este lunes a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Davide Ancelotti, de 36 años, estará de vuelta en los partidos amistosos que los pentacampeones mundiales jugarán contra Francia y Croacia, el 26 y el 31 de marzo, respectivamente, en Estados Unidos.

Había dejado el cargo de asistente de Brasil en julio para asumir como director técnico del Botafogo.

Fue su primera experiencia como entrenador principal, que concluyó a mediados de diciembre. Bajo su dirección, el equipo de Rio de Janeiro terminó en el sexto puesto de la liga brasileña y consiguió una plaza en la fase de clasificación de la Copa Libertadores.

El argentino Martín Anselmi tomó su lugar al mando del Fogão.

Antes de acompañarle en la selección de Brasil, Davide Ancelotti fue asistente de su padre en el Real Madrid (2021-2025), después del Everton, el Nápoles y el Bayern Múnich.

En el Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el Scratch está encuadrado en el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.