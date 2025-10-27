Davidovich alcanza su mejor ranking ATP y Alcaraz sigue en lo más alto

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El tenista español Alejandro Davidovich ha alcanzado este lunes la decimoquinta posición, su puesto más alto en el ránking ATP, tras disputar y caer en la final del torneo de Basilea ante el brasileño Joao Fonseca, en una clasificación en la que el español Carlos Alcaraz sigue en lo más alto por octava semana consecutiva.

Davidovich, que no pudo levantar el primer título ATP de su carrera este domingo en Basilea, ha conseguido por primera vez colocarse entre los 15 mejores tenistas del mundo. 'Foki' suma 2585 puntos y es el decimocuarto mejor tenista del año, manteniendo aun opciones de disputar las ATP Finals de Turín.

Por su parte, en lo más alto de la tabla continúa una semana más el murciano Carlos Alcaraz, aunque la victoria de Jannik Sinner en el ATP 500 de Viena ha hecho que el italiano, que continúa segundo, recorte la distancia con el número uno hasta los 840 puntos. Ahora, el murciano debe defender su primer puesto en el Masters 1000 de París debe alcanzar los cuartos de final.

En cuanto a la carrera por las ATP Finals, el tenista alemán Alexander Zverev, que cayó en la final de Viena ante Sinner, aseguró su presencia en Turín. Por su parte, Jaume Munar (36), Pedro Martínez (92), Roberto Bautista (96) y Pablo Carreño (97), completan la nómina de tenistas españoles en el Top 100 mundial.

Sabalenka sigue en el número uno y Badosa cierra el top 25

En el circuito femenino, la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka sigue una semana más en lo más alto de la clasificación de la WTA, seguida de la polaca Iga Swiatek, segunda, y la estadounidense Coco Gauff, tercera. Una tabla en la que las 17 primeras clasificadas no han variado su posición con respecto a la semana anterior, y en la que la primera española sigue siendo Paula Badosa, vigesimoquinta.

Mientras que Jessica Bouzas, que cayó en la primera ronda de Guanzhou (42), y Cristina Bucsa (65), que también perdió en su debut en el torneo de Tokio, cierran la presencia española entre las 100 mejores tenistas del mundo.