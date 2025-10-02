Davidovich, Cobolli y Opelka participarán en el UTS 2026 de Guadalajara

El español Alejandro Davidovich, el italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Reilly Opelka fueron anunciados el jueves como los primeros tenistas en el cartel del Ultimate Tennis Showdown (UTS) de 2026 en la ciudad mexicana de Guadalajara (oeste).

"Davidovich Fokina y Opelka harán su debut con UTS, mientras que Cobolli regresa tras haber jugado la edición de Guadalajara 2025", indicaron los organizadores en un comunicado.

En la segunda parada consecutiva del tour en Guadalajara, el torneo se jugará del jueves 5 al sábado 7 de febrero en la pista de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis.

En el anuncio, Davidovich, de 26 años y número 20 en el ranking de la ATP, fue destacado "por su explosividad atlética y su juego dinámico".

Cobolli, de 23 años (22º), "representa la nueva ola del tenis italiano. Es una creciente estrella del tour ATP", agregó la nota.

De Opelka (64°), de 28 años, destacaron sus impresionantes 2,11 metros de estatura, que le han permitido tener un saque endemoniado.

El estadounidense venció a comienzos de temporada a la leyenda serbia Novak Djokovic (5º) en los cuartos de final de Brisbane.

El UTS es una novedosa modalidad que busca cautivar nuevas audiencias para el tenis.

Los partidos son más dinámicos con cuatro cuartos de ocho minutos de duración cada uno y puntos directos.

El campeón de la edición 2025 del UTS en Guadalajara fue el checo Tomas Machac.

