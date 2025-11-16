Davis Mills lidera victoria 16-13 de Texans ante Titans con gol de campo decisivo de Wright
NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Davis Mills lanzó para 274 yardas y un touchdown, Matthew Wright pateó un gol de campo de 35 yardas cuando el tiempo expiraba, y los Texans de Houston vencieron el domingo 16-13 a los Titans de Tennessee para barrer la serie de la temporada con sus rivales de la AFC Sur.
Liderados por su quarterback suplente, los Texans (5-5) alcanzaron un récord de .500 por primera vez esta temporada con su tercera victoria en cuatro juegos. También ganaron su quinto partido consecutivo sobre los Titans en Nashville a pesar de jugar sin el mariscal de campo CJ Stroud, el safety Jalen Pitre y el pateador Ka’imi Fairbairn.
Houston tuvo mucho tiempo para preparar a Wright para el gol de campo ganador, su tercero del día.
En un juego que enfrentó a la peor ofensiva de la NFL en Tennessee contra la defensa más tacaña de la liga tanto en yardas como en puntos, el novato Cam Ward llevó a que los Titans avanzaran 95 yardas y lanzó un pase de touchdown de cuatro yardas a Van Jefferson con 1:35 por jugar. El entrenador interino Mike McCoy buscó el empate cuando Joey Slye pateó el punto extra.
Mills movió fácilmente a los Texans a la posición para terminar el juego, con la jugada clave siendo una recepción de 17 yardas a Nico Collins en tercera y 16.
