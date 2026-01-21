Davos: alta tensión en los Alpes, Lagarde abandona la cena con EEUU

Incluso la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se levantó en un momento y se fue por desacuerdo. Esto también sucedió en el Foro Económico Mundial titulado este año "Un espíritu de diálogo".

El pasado martes por la noche, el presidente estadounidense, Donald Trump, aún no había partido hacia Suiza, pero en Davos, Estados Unidos y Europa ya parecen estar enfrentados, con amenazas de anexión de Groenlandia por parte del inquilino de la Casa Blanca y las discusiones sobre diferentes temas, desde la energía hasta los migrantes y las recetas económicas.

En la mañana, Lagarde, en una entrevista con la cadena CNN, había criticado la actitud de la administración Trump, que -afirmaba- crea incertidumbre para las empresas y un lastre para el crecimiento económico. Añadió "la llamada a despertarse" para Europa, a emanciparse de Estados Unidos y a protegerse de las injerencias mediante reformas.

Palabras que no gustaron a Lutnick. Durante la cena, el combativo "jefe de los aranceles" -según algunos de los participantes- habría reafirmado lo que dijo en un editorial del Financial Times: "El capitalismo tiene un nuevo sheriff", la globalización ha fallado y también las instituciones multilaterales que la defienden.

Sentado en una de las mesas junto al representante comercial Jamieson Greer y al CEO de Blackrock, Larry Fink, co-presidente interino del Foro, Lutnick se lanzó en una crítica afilada contra Europa, definiéndola como una economía en declive en competitividad y criticando sus políticas energéticas: es mejor concentrarse en el carbón que en las fuentes renovables.

Además, Lutnick habría ridiculizado el llamado de Lagarde a una Europa más unida y emancipada de Estados Unidos.

Como respuesta, según algunos presentes, Christine Lagarde, titular de una de las posiciones más destacadas de la Unión Europea y gran promotora de las reformas del plan (Mario) Draghi, se levantó y abandonó la cena en desacuerdo con los tonos de Lutnick.

La BCE no hizo comentarios. Pero Lagarde no fue la única en molestarse por los tonos del ministro de Trump. Otros asistentes recibieron las palabras de Lutnick con 'buu', abucheos y varias interrupciones, mientras Fink instaba a la calma.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos luego diría que "solo una persona emitió 'buu', y era Al Gore", exvicepresidente demócrata estadounidense y ahora veterano de Davos como activista climático.

El termómetro de Davos -siempre un indicador de las relaciones internacionales- se torna rojo en cuanto a las relaciones entre gran parte de Europa y la administración Trump.

Greer, otro representante del mundo "MAGA" y gran defensor de los aranceles de Trump, invitó a Europa a no usar la excusa de Groenlandia para suspender el acuerdo sobre tarifas que se logró con tanto esfuerzo.

El magnate reafirmó que Europa "no va en la dirección correcta". Sus palabras sobre Groenlandia, aunque no sean una amenaza directa, sugieren acciones de coerción económica como los aranceles. Ante esto, la UE debate contramedidas, incluyendo la anti-coerción, mientras que en Davos representantes de las grandes tecnológicas, que pagan impuestos irrisorios y temen las regulaciones digitales, como Joel Kaplan de Meta, evalúan la situación y se anticipan: "Atacar al sector tecnológico sería particularmente contraproducente para Europa". (ANSA).