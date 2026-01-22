Davos: "El amigo americano"

Una carta que firmó junto a una veintena de líderes mundiales que aceptaron sumarse a ese organismo, ninguno de ellos aliado histórico de Washington, con Infantino como testigo preferencial en una cumbre en la que se abordó el conflicto que generó la amenaza del propio Trump de anexar Groenlandia al territorio estadounidense y que él mismo se encargó de desactivar.

"El mundo es un lugar más pacífico que hace un año", afirmó el magnate, que se definió a sí mismo como artífice de la paz al asegurar que el genocidio palestino perpetrado por Israel en Gaza (aunque, claro, no lo mencionó en esos términos) "está llegando a su fin", y afirmar, sin datos que lo respalden, que "mucha gente celebra lo que estoy haciendo", como cuando aseguró que también lo hacen los venezolanos tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Fue en el marco de un operativo perpetrado en suelo venezolano, más precisamente en Caracas el 3 de enero, que derivó en la captura de ambos, que fueron trasladados a una prisión estadounidense, y que es considerado como una insólita y alarmante violación del derecho internacional que modifica las reglas de juego y el equilibrio alcanzado tras la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de las consideraciones y mientras Estados Unidos asiste a una escalada de la violencia civil debido a la política del gobierno en relación con los inmigrantes, Trump sigue haciendo de las suyas y se proclama como precursor de la paz mundial, mientras en Davos anticipó también que está dispuesto a dialogar con Irán después de amenazar con atacar a ese país para frenar la represión de las violentas manifestaciones contra el "régimen" islámico.

Mientras Trump amenaza, ataca, avanza y retrocede en el plano internacional, Infantino observa y participa en cumbres destinadas a líderes políticos del planeta, como cuando el presidente estadounidense lo invitó a la conferencia de paz para Gaza celebrada en Sharm El Sheik, Egipto, el 13 de octubre pasado, que prometía un respiro para la castigada población palestina mediante una tregua que fue violada desde entonces en reiteradas oportunidades por Israel.

"The American Friend" (El amigo americano), tal el título de la película dirigida por el alemán Wim Wenders de 1977, podría aplicarse hoy a la estrecha relación que nació hace ya algún tiempo entre Trump e Infantino, quien en "honor" a dicha "amistad" le otorgó un hasta entonces inédito "Premio FIFA de la Paz" al presidente estadounidense durante la ceremonia en Washington del sorteo de los grupos del Mundial de fútbol que se celebrará este año.

Una Copa del Mundo que Estados Unidos, que albergó en 2024 la Copa América, con duras críticas hacia la organización de ese torneo, y hace un año también el primer Mundial de Clubes de la FIFA de la historia con 32 participantes (en cuya final y en cuya ceremonia de premiación pudo verse sonrientes a Infantino y a Trump codo a codo), compartirá con México y con Canadá, dos "vecinos" con los que las relaciones distan mucho de ser ideales por estos días.

La presencia de Infantino en Davos hoy parece ser otra devolución de gentilezas del presidente estadounidense, que no dudó en presentarlo públicamente como "Gianni: El rey del fútbol" y "El rey del deporte", tras detectar su presencia entre los participantes de la cumbre, que el presidente de la FIFA aprovechó para dialogar con exponentes políticos, económicos y financieros, con quienes se fotografió para luego subir las imágenes en su perfil en Instagram.

Infantino participó en distintos paneles durante la cumbre y se reunió, entre otros, con Brian Moynihan, CEO del Bank of America; con el presidente de la empresa petrolera saudita Aramco, Amin Hassan Nasser; con el político irlandés Michael McGrath, comisario de la Unión Europea para la Democracia, la Justicia, el Estado de derecho y la Protección del Consumidor; y con Debbie Weinstein, presidente de Google para Europa, Medio Oriente y África.

También se entrevistó con Nikhil Kamath, cofundador de Zerodha, plataforma de corretaje en línea líder de India; con Harvey Mason, CEO de la Recording Academy; con Almar Latour, CEO de Dow Jones & Company; con el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; con Mohammed Saif Al-Sowaidi, CEO del fondo soberano de inversión de Qatar, pero también con Gavin Newson, gobernador demócrata de California.

California será una de las 11 sedes estadounidenses (sobre un total de 16) que tendrá la próxima Copa del Mundo, pero Newsom lejos está de ser un aliado de Trump. Más bien todo lo contrario, al punto que durante la cumbre de Davos denunció al magnate sus políticas que atentan contra la independencia de las instituciones nacionales y lo denunció por corrupción, autoritarismo y censura.

Newsom, que también lo había denunciado por el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Los Ángeles para reprimir las protestas contra la política antiinmigratoria de Trump, es un posible candidato en las elecciones presidenciales de 2028 y al actual mandatario posiblemente no le caerá en gracia que su "amigo" Infantino se haya reunido con él.

"Pertenecer tiene sus privilegios", decía una antigua publicidad de una conocida tarjeta de crédito. Pero también conlleva sus riesgos, podría agregarse. (ANSA).