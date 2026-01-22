Davos: empresa de recursos humanos Manpower ve estabilizarse la contratación mundial tras duro 2025

Por John Revill

DAVOS, Suiza, 22 ene (Reuters) - ManpowerGroup considera que el mercado mundial de la contratación de personal se está estabilizando tras un difícil 2025 y afirma que la mejora de las condiciones económicas podría propiciar el crecimiento del sector en 2026, a pesar de la continua incertidumbre geopolítica y comercial.

"Con una mejora de las perspectivas económicas en Europa y unas perspectivas económicas muy sólidas para Estados Unidos, hay esperanzas de que el sector de la dotación de personal en su conjunto pueda ver algunas oportunidades de crecimiento en 2026", dijo a Reuters su CEO, Jonas Prising, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Prising declinó dar una perspectiva específica para Manpower, que debe presentar sus resultados del cuarto trimestre el 29 de enero.

Basándose en datos económicos más amplios, dijo que el mercado general de contratación estaba empezando a recuperarse tras un "año difícil" en 2025 en Estados Unidos y partes de Europa.

Prising señaló que los indicadores prospectivos, como los datos del PMI, mostraban un impulso mixto, con el sector manufacturero estadounidense aún débil pero Europa mostrando una tímida mejora.

En su opinión, existe una fuerte demanda de personal en el sector servicios, sobre todo de personal sanitario, mientras que la actividad vinculada a la defensa también es un punto fuerte para los empresarios, debido al aumento del gasto en defensa y en el sector aeroespacial.

Por el contrario, la industria del automóvil es "claramente ... un punto de dolor" en varios mercados y es probable que siga siendo débil, ya que los fabricantes se ajustan a los cambios en la normativa y el cambio a los coches eléctricos.

La reciente encuesta realizada por la empresa estadounidense de dotación de personal entre 40.000 empresas de 40 países mostró que el estado de ánimo general está mejorando. "Las perspectivas de los empresarios son bastante estables", afirma Prising.

(Reporte de John Revill, edición de Mark Potter y Sharon Singleton)