Davos: los europeos desdeñan a Donald y se preparan para contraatacar

Fue, si se quiere, una de las primeras pruebas de verdadera cohesión de la UE frente al nuevo Estados Unidos.

Primero el francés Emmanuel Macron, el español Pedro Sánchez y la danesa Mette Frederiksen; luego la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Friedrich Merz. Sin contar con el premier británico Keir Starmer.

Nadie vio a Donald Trump en los Alpes, a pesar de que el presidente estadounidense había anticipado una cumbre sobre Groenlandia y había organizado para el jueves la ceremonia para la constitución del Consejo de Gaza.

La maniobra pareció bien orquestada también en la temporalidad: solo con Trump en vuelo sobre el Atlántico, surgió, por ejemplo, que von der Leyen había decidido cambiar su agenda, regresando a Bruselas -y no a Davos- tras su intervención en Plenaria en Estrasburgo.

El nuevo ataque del magnate, en ese punto, a la sede de la Comisión Europea pareció casi predecible, y nadie pareció demasiado escandalizado.

Por otro lado, la irritación hacia el presidente estadounidense ha involucrado incluso a los líderes más cautelosos. Incluso una parte de los soberanistas -véase el caso de Jordan Bardella- con cierta perspectiva electoral están comenzando a liberarse de la influencia trumpiana.

"La UE debe actuar abandonando su tradicional cautela", declaró von der Leyen en el Parlamento Europeo, frecuentemente acusada de apaciguamiento hacia Estados Unidos.

La contramedida de la UE no se limitará solo a palabras. Von der Leyen, aunque enfatizando su total disposición a colaborar con Washington, anunció una "inversión masiva en Groenlandia", un equipo que estará en la mesa de un colegio de comisarios convocado ad hoc sobre seguridad para el viernes.

Antes, en un Consejo Europeo extraordinario destinado a terminar muy tarde en la noche, los 27 líderes deberán cuestionarse sobre el nuevo status quo: desde los aranceles al apoyo a Ucrania, hasta la gestión de la fase 2 de Gaza, Estados Unidos tiene una cara diferente a los ojos de Bruselas.

Será una cumbre intensa, no exenta de tensión. Macron, presumiblemente, planteará la opción nuclear del instrumento anti-coerción. No todos -comenzando por la premier italiana, Giorgia Meloni- lo aplaudirán. Pero en la sede europea no descartan que el 6 de febrero la UE permita que entren en vigor los contrarrestos de 93.000 millones, sin oponerse.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo formalizó la suspensión de los trabajos sobre la ratificación del acuerdo UE-Estados Unidos firmado en julio, aplazando la aprobación final.

Pocos, pero significativos, indicios que provienen de una doble convicción, bien clara para la Comisión y el Consejo Europeo: la intocabilidad de Groenlandia y la oportunidad de evitar cualquier amenaza comercial adicional.

"La UE saldrá de esta crisis más fuerte, más resiliente y más soberana. Para que esto suceda, nuestra respuesta debe tener tres componentes: una Europa de principios; una Europa de protección; una Europa de prosperidad", subrayó Costa en Estrasburgo.

No será fácil, pero algo se mueve. El Reino Unido de Starmer nunca ha estado tan cerca del continente.

"El ataque sobre las Chagos y los aranceles no me harán ceder", afirmó el primer ministro británico con una respuesta inusualmente clara. Europa anti-Trump corre el riesgo de ampliarse: a Noruega, Islandia, Moldavia, incluso Suiza.

Todo esto en espera de que Trump vuelva a atacar. Aunque, en Copenhague, tras la intervención del magnate en Davos, se destacaba un punto, sobre todo: su exclusión del uso de la fuerza para apoderarse del "trozo de hielo" que tanto le interesa. (ANSA).