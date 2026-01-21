Davos: Milei, "América será el faro que ilumine a Occidente"

El mandatario argentino sostuvo que el capitalismo de libre empresa no solo es una "doctrina justa", sino que "es eficiente y es el que genera una mayor tasa de crecimiento". En un extenso análisis sobre eficiencia y justicia, señaló que la oposición entre ambos conceptos es falsa. "Lo justo no puede ser ineficiente ni lo eficiente injusto", deslizó tajante.

Apenas un centenar de personas, además de su comitiva, escucharon a Milei declamar por tercer año consecutivo y en tono doctoral su credo absoluto en defensa de la iniciativa privada, escribió la enviada del diario La Nación.

"Solo los principios éticos subyacentes en la cultura occidental pueden servir como criterio de eficiencia a la hora de tomar decisiones en materia de políticas públicas", enfatizó y reclamó que "la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud ética y moral".

En ese marco, advirtió que dejar de lado los valores éticos y morales deriva en políticas injustas que conducen al colapso no solo económico, sino también social, con el riesgo de poner en peligro a la propia civilización occidental.

Y, a modo de ejemplo, en enfático autoelogio, señaló que en sus dos años de gestión se extirpó un déficit fiscal del 15 % del PIB, se redujo la inflación del 300 % al 30 %, cayó el riesgo país en 2.500 puntos básicos y la pobreza descendió del 57 % al 27 %, como resultado de políticas públicas guiadas por valores éticos y morales.

También se ufanó de la gestión de su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al afirmar que a los sectores vulnerables "hemos dejado de regalarles el pescado para enseñarles a pescar y, si es posible, motivarlos a que creen su propia empresa".

Por otra parte, volvió a cuestionar al socialismo y citó el caso de Venezuela, donde, sostuvo, se instauró "una narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano". "Se ha demostrado la imposibilidad del socialismo y se ha echado por tierra la fantasmagórica idea de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la producción y la distribución", bramó "Una sordera académica que derivó en el socialismo y le costó al mundo la vida de 150 millones de seres humanos, mientras que quienes sobrevivieron lo hicieron en una absurda pobreza", insistió.

Finalmente, concluyó que "el mundo ha comenzado a despertar" y que la mejor prueba de ello es lo que ocurre en América, con el renacer de las ideas de la libertad. (ANSA).