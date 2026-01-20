Davos: Milei participará de ceremonia de firma del Consejo de Paz

La participación de Milei en la ceremonia forma parte de una agenda internacional intensa que incluye su exposición en el Foro de Davos y reuniones con inversores y dirigentes políticos.

Desde el Gobierno argentino señalan que la presencia en este evento busca reforzar el alineamiento estratégico con Estados Unidos y dar visibilidad internacional a la política exterior de la administración libertaria.

El denominado Consejo de Paz, promovido por Trump, apunta a consolidarse como un nuevo espacio de articulación diplomática global.

De acuerdo con Infobae, la presencia del mandatario argentino en la firma del acuerdo es leída en la Casa Rosada como un gesto político de alto impacto en el escenario internacional y como un nuevo capítulo en la relación entre Buenos Aires y Washington. (ANSA).