Davos: Peña reivindica rol de Paraguay en el Consejo de Paz para Gaza

En una serie de mensajes publicados en la red social X, Peña subrayó el valor político de la iniciativa que, a su entender, "coloca a la paz en el centro de la agenda mundial", y reivindica la contribución de Paraguay como país fundado sobre el diálogo y la construcción del consenso.

Peña definió como un "profundo honor" la presencia de Paraguay entre los miembros fundadores del Consejo, y la interpretó como una señal del renovado protagonismo del país en la escena diplomática internacional.

"Paraguay responde al llamado con principios firmes", escribió el jefe de Estado, recordando la "fuerza serena" de una nación con una historia signada por la paz y el respeto entre los pueblos. Paraguay suscribió el acto constitutivo junto a otros 19 Estados.

La participación en el Consejo, sin embargo, sigue sujeta al pago de una cuota de US$1.000 millones y a la voluntad de la Presidencia del organismo, inicialmente confiada a los Estados Unidos.

Peña aclaró que Asunción no está en condiciones de contribuir económicamente, pero sí puede poner a disposición la experiencia diplomática adquirida en procesos de mediación anteriores. De no existir el aporte económico, la presencia de Paraguay deberá renovarse luego de tres años. (ANSA).