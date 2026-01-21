Davos: Trump amenaza a Hamás en Davos y endurece su discurso sobre Gaza

Durante la sesión de preguntas y respuestas que siguió a su intervención principal, Trump respondió a una consulta sobre la reconstrucción de la Franja y una posible inversión estadounidense en el enclave. "Si no lo hacen, van a ser… van a ser volados muy rápidamente. Serán volados", afirmó en tono amenazante.

Las declaraciones llegan en un momento en que la comunidad internacional discute los términos de un eventual acuerdo de alto el fuego y un plan de reconstrucción para Gaza, devastada tras meses de guerra entre Israel y Hamás, con miles de muertos y una grave crisis humanitaria.

En el mismo intercambio con el presidente del Foro Económico Mundial, Trump trasladó el foco a la política interna y arremetió contra las protestas registradas en el estado de Minnesota, a las que calificó de "insurrecciones profesionales".

Sin aportar pruebas, el mandatario sostuvo que se trata de "protestas falsas organizadas por agitadores" y acusó a los manifestantes de ser "alborotadores profesionales". También afirmó que su administración investigará un presunto fraude en el uso de fondos federales en ese estado.

Trump volvió además a cargar contra la inmigración y en particular contra Somalia y los inmigrantes de origen somalí.

"Occidente no puede importar masivamente culturas extranjeras", afirmó, al sostener que algunas sociedades "nunca lograron construir una sociedad exitosa".

El presidente utilizó un tono especialmente duro al referirse a personas de origen somalí, a quienes describió con expresiones ofensivas, y vinculó el tema con un escándalo por presunto fraude en programas de asistencia federal en Minnesota.

En las últimas semanas, Trump ha intensificado sus ataques retóricos contra Somalia y contra los migrantes procedentes de ese país.

Trump también se refirió a la situación de la criminalidad en Estados Unidos y prometió reforzar la acción federal en estados gobernados por demócratas. Aseguró que su administración ayudó a reducir el delito en Washington y ofreció colaborar con California.

"Vamos a ayudar a la gente de California. Queremos que no haya crimen", dijo, al mencionar al gobernador demócrata Gavin Newsom, en la sesión de preguntas con la prensa. "Si necesitara ayuda, lo haría de inmediato", añadió, al tiempo que defendió su política de deportaciones de "criminales reincidentes".

Tras unos 70 minutos de intervención, Trump cerró su participación en Davos con un mensaje triunfalista. "Estados Unidos ha vuelto, más grande, más fuerte y mejor que nunca", afirmó ante los líderes políticos y empresariales reunidos en el foro. (ANSA).