Davos: Trump, el orden liberal y un liderazgo global en tensión

Un análisis publicado hoy por The New York Times sostiene que con su tono y contenido Trump "sancionó la fin de la supremacía estadounidense en el orden democrático liberal forjado tras la Segunda Guerra Mundial". El diario subraya que la retórica de Trump en Davos, centrada en el unilateralismo y el enfoque nacionalista, contrasta con la visión de cooperación internacional expresada años atrás en el mismo foro por el presidente chino Xi Jinping, quien en 2017 se presentó como defensor de la globalización frente a tensiones comerciales.

Según expertos citados por la publicación, entre ellos Eswar Prasad, especialista en comercio internacional de la Universidad de Cornell, "China claramente quiere asumir el rol de actor responsable en la escena internacional, mientras Estados Unidos se muestra caprichoso y hostil". Prasad enfatiza que el mundo está observando la creciente asunción de Pekín en debates multilateralistas que Estados Unidos parece abandonar.

El Foro de Davos 2026 se desarrolla en medio de un contexto geoeconómico extremadamente complejo, con líderes mundiales advirtiendo sobre fragmentación y tensiones entre grandes potencias. En una intervención destacada, el primer ministro canadiense Mark Carney argumentó que la era de un orden internacional impulsado por Estados Unidos está dando paso a una nueva etapa en la cual potencias medianas y coaliciones más amplias deben asumir liderazgo frente a unilateralismos.

Su mensaje, bien recibido en el foro, enfatizó que "la nostalgia no es una estrategia" para enfrentar los desafíos globales.

En el debate sobre energía y clima, China defendió su liderazgo en tecnología renovable después de que Trump cuestionara la eficiencia de las energías limpias y destacara la producción estadounidense de combustibles fósiles, lo que Beijing interpretó como un intento de debilitar la transición global hacia energías bajas en carbono. El viceprimer ministro chino He Lifeng resaltó la capacidad de China de liderar la expansión de energías renovables y su voluntad de colaborar con otros países.

La intervención de Trump también provocó reacciones en Europa, donde líderes han expresado preocupación por el debilitamiento del orden internacional basado en reglas. La Comisión Europea y jefes de Estado han subrayado la importancia de mantener la cooperación multilateral frente a políticas que privilegian el interés nacional por sobre compromisos conjuntos, aunque sin llegar a adoptar una postura explícita de alineamiento con China.

Al mismo tiempo, la rivalidad geoeconómica entre Estados Unidos y China fue tema recurrente en paneles del foro, con analistas que advierten sobre el crecimiento de la influencia china en comercio y manufactura global frente a políticas proteccionistas y arancelarias impulsadas por la administración estadounidense. (ANSA).