Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (14 de julio)

AGENDA DEL LUNES EUROPA

-Reunión del consejo de la asociación entre la Unión Europea y América Central en Bruselas.

BRASIL

-El Banco Central de Brasil publica su índice de actividad económica IBC-Br de mayo.

PERÚ

-El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú publica cifras de actividad económica de mayo.

MERCADOS GLOBALES UE EEUU- La Unión Europea intentará alcanzar un buen acuerdo comercial con Estados Unidos, al tiempo que prepara posibles contramedidas si fracasan las conversaciones, dijo el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. "Seguimos comprometidos con el Gobierno estadounidense y damos prioridad a una solución negociada antes de la nueva fecha límite del 1 de agosto. No me puedo imaginar abandonando sin ningún esfuerzo", afirmó antes de una reunión con los ministros de Comercio de la UE en Bruselas.

CHINA EXPORTACIONES- Las exportaciones chinas recobraron algo de impulso en junio, mientras que las importaciones repuntaron, ya que las empresas se apresuraron a realizar envíos para aprovechar la frágil tregua arancelaria entre Pekín y Washington antes de la fecha límite de agosto. Las empresas de ambos lados del Pacífico están a la espera de ver si las dos mayores economías del mundo pueden llegar a un acuerdo más duradero o si las cadenas de suministro mundiales volverán a verse alteradas por la reimposición de aranceles superiores al 100%.

OPEP PETRÓLEO- La OPEP, que junto con sus aliados está aumentando la producción petrolera, espera una demanda de crudo "muy fuerte" en el tercer trimestre y un ajustado equilibrio entre la oferta y la demanda en los meses siguientes, dijo su secretario general, según un artículo de una agencia de noticias rusa. Los ocho miembros del grupo de productores OPEP+, formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, están deshaciendo años de recortes destinados a sostener el mercado.

RUSIA CHINA- Los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y China, Serguéi Lavrov y Wang Yi, respectivamente, debatieron en Pekín sus relaciones con Estados Unidos y las perspectivas de poner fin a la guerra en Ucrania, según informaron ambos en un comunicado. Lavrov tiene previsto asistir en China a una reunión con sus homólogos de la Organización de Cooperación de Shanghái.

IRÁN ONU- Irán reaccionará ante cualquier reimposición de las sanciones de la ONU por su programa nuclear, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, sin dar más detalles sobre las medidas que podría tomar Teherán. Una fuente diplomática francesa dijo a Reuters la semana pasada que las potencias europeas tendrían que restablecer las sanciones de la ONU a Irán bajo el llamado "mecanismo de reactivación" si no hay un acuerdo nuclear que garantice sus intereses de seguridad. LO QUE HAY QUE SABER DEL FIN DE SEMANA ARANCELES- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 30% a las importaciones procedentes de México y la UE a partir del 1 de agosto, tras semanas de negociaciones con los principales socios comerciales que no llegaron a un acuerdo comercial global. Los nuevos gravámenes fueron anunciados en cartas separadas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, publicadas en la red Truth Social. WALL STREET- Wall Street cerró con bajas tras la intensificación de la ofensiva arancelaria de Trump contra Canadá y otros socios comerciales. Los índices S&P 500 y el Nasdaq retrocedieron desde sus máximos históricos, afectados por la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense. CONSUMIDORES- Los consumidores estadounidenses enfrentan una tasa arancelaria efectiva superior al 20%, la más alta desde principios del siglo XX, tras los gravámenes anunciados por Donald Trump. La Cámara de Comercio Internacional advirtió que el nivel actual, en torno al 16%, no se veía desde los años 30 y podría subir aún más si se aplican los aranceles al cobre y productos farmacéuticos. INCERTIDUMBRE- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, señaló que los nuevos aranceles complican la lectura del estado de la economía. Empresarios transmiten ansiedad sobre una posible inflación futura, aunque aún no se refleja en los datos. Goolsbee advirtió que la volatilidad arancelaria dificulta prever un aterrizaje económico suave. Cada ronda de medidas comerciales obliga a reevaluar los riesgos y complica las decisiones de política monetaria. IMPACTO- El Gobierno de Brasil restó importancia al impacto inmediato del arancel del 50% impuesto por Trump a sus exportaciones, aunque admitió que algunos sectores manufactureros se verán afectados. Productos básicos como petróleo, café y carne podrían redirigirse a otros mercados. El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó con dureza el vínculo de Trump entre los aranceles y el juicio a Jair Bolsonaro, calificándolo de inaceptable e indignante. MINERÍA- Empresas mineras como MMG y Hudbay advirtieron al gobierno peruano sobre el riesgo de paralización en la producción de cobre por los bloqueos de carreteras en Chumbivilcas. Los cortes, liderados por mineros informales, ya afectan el transporte y el suministro de insumos básicos a varias minas. ECUADOR Codelco- Ecuador anunció que ganó un arbitraje internacional contra la chilena Codelco por el proyecto minero Llurimagua, lo que representa un ahorro de más de US$540 millones. El tribunal desestimó la mayoría de los reclamos de Codelco, aunque ordenó un pago parcial por costos de exploración. Codelco señaló que Ecuador incumplió acuerdos y que no negoció de buena fe, mientras el tribunal rechazó entregar información geológica a Ecuador.

(REUTERS JLL APF CS)