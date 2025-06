Day Ahead-Noticias e Indicadores de América Latina (17 de junio)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -Comienza la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal, que fija la tasa de interés de referencia. -La Oficina del Censo informa sobre las ventas minoristas de mayo. -La Reserva Federal publica información sobre la producción industrial en Estados Unidos durante mayo. -La Oficina de Estadísticas del Departamento del Trabajo publica los índices de precios de importación y de exportación de mayo.

BRASIL

-Comienza la reunión de dos días del Comité de Política Monetaria (COPOM) del Banco Central de Brasil, que fija la tasa de interés de referencia.

CHILE

-El directorio del Banco Central de Chile se reúne para fijar su tasa de política monetaria.

CANADÁ

-Segundo día de la cumbre de jefes de Estados y de Gobierno del Grupo de los Siete. MERCADOS GLOBALES G7 TRUMP- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se había quedado en la reunión del G7 en Canadá, y sugirió que Japón estaba siendo "duro" en las negociaciones comerciales y que la Unión Europea aún no había ofrecido lo que él consideraba un acuerdo justo. Trump abandonó la reunión del G7 antes de tiempo y en declaraciones a los periodistas en el viaje de regreso en el Air Force One, el presidente dijo que la UE había sido dura durante años con Estados Unidos. JAPÓN BONOS- El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y decidió ralentizar el ritmo de reducción de su balance el próximo año, señalando su preferencia por actuar con cautela en la eliminación de los restos de su estímulo masivo, de una década de duración. La decisión se produjo en un momento en el que la escalada del conflicto en Oriente Medio y los aranceles estadounidenses complican la tarea del Banco de Japón (BoJ) de subir las tasas de interés, aún bajas, y reducir un balance que ha crecido hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de la economía japonesa. UE DEUDA- Los inversores muestran cada vez más interés por la deuda emitida conjuntamente por la Unión Europea, afirmó un responsable de la Comisión encargado de la financiación, tras la volatilidad de este año en los mercados de deuda de Estados Unidos. "Desde principios de año, con las turbulencias en el mercado del dólar, los inversores se han dado cuenta de que los mercados de capitales europeos son un ancla de estabilidad", dijo Sigfried Ruhl, asesor del departamento presupuestario de la Comisión Europea, que gestiona sus ventas de deuda, en el Foro Global de Prestatarios e Inversores en Bonos del Financial Times, celebrado en Londres. La confianza de los inversores alemanes subió más de lo esperado en junio, informó el instituto de análisis económico ZEW, que elevó su índice de confianza económica a 47,5 puntos, frente a los 25,2 puntos de mayo. Los analistas consultados por Reuters habían apuntado a una lectura de 35,0 puntos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería un "fin real" del problema nuclear con Irán y señaló que podría enviar a altos cargos estadounidenses a reunirse con la república islámica, mientras la guerra aérea entre Israel e Irán proseguía por quinto día consecutivo. Hizo estos comentarios durante su partida a medianoche de Canadá, donde asistió a la cumbre del Grupo de los Siete (G7), según los comentarios publicados por un periodista de CBS News en X. La OPEP anunció que espera que la economía mundial se mantenga sólida en la segunda mitad de este año, a pesar de las preocupaciones sobre los conflictos comerciales. El organismo recortó su previsión de crecimiento del suministro de petróleo de los productores fuera del grupo OPEP+ en 2026. Las acciones estadounidenses cerraron al alza, ya que los precios del petróleo retrocedieron tras confirmarse que los ataques entre Israel e Irán no afectaron a la producción ni a las exportaciones de crudo. Esto calmó a inversores preocupados por la posibilidad de que la energía más cara avive la inflación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciaron que habían finalizado el acuerdo comercial alcanzado entre los dos aliados el mes pasado. Trump, de pie junto a Starmer en la cumbre del G7 en Canadá, dijo que la relación con Reino Unido era "simplemente fantástica", mientras mostraba, y dejaba caer brevemente, un documento que dijo que acababa de firmar. Reino Unido fue el primer país en llegar a un acuerdo para reducir los aranceles de Trump. La actividad económica de Brasil creció más de lo esperado en abril, según datos del Banco Central. Esto refuerza las señales de resistencia a pesar de los elevados costos de endeudamiento antes de la decisión clave sobre las tasas de interés del Banco Central esta semana. El índice IBC-Br, indicador adelantado del PBI, subió un 0,2% desestacionalizado en abril respecto al mes anterior, superando las previsiones. Cerca de 15.000 centrifugadoras que operan en la mayor planta de enriquecimiento de uranio de Irán, en Natanz, es muy probable que hayan resultado gravemente dañadas o destruidas. Un corte de energía debido a un ataque israelí habría provocado la destrucción de los equipos altamente sensibles, según el jefe del organismo de control nuclear de la ONU. La Organización Trump lanzó un servicio de telefonía móvil con su propia marca y un teléfono inteligente de US$499, bautizado Trump Mobile. Este nuevo esfuerzo busca atraer a los consumidores conservadores con un servicio inalámbrico alternativo. La nueva empresa, anunciada en la Torre Trump de Manhattan, incluirá centros de llamadas en Estados Unidos y teléfonos fabricados en el país. (REUTERS APF JLL APF)